Bryan Meza, gerente general adjunto de Binda Inmobiliaria, señaló que durante el 2025 lograron colocar 165 unidades inmobiliarias, que representa una facturación de casi S/ 75 millones, un resultado similar al registrado en 2024. “En 2025 fue un año de siembra estratégica, ya que invertimos en la estructuración de proyectos, en asegurar terrenos y en cerrar alianzas financieras para preparar el pipeline de 2026. Es probable que tengamos 10 proyectos en el año”, declaró a Gestión.

Ese trabajo previo se refleja en su portafolio actual. Hoy, la empresa tiene seis proyectos activos, con presencia en Lima Top y Lima Moderna. No obstante, desde el año pasado inició un proceso de reorientación territorial, con el objetivo de explorar otros distritos. En ese marco, su ingreso al Callao y a Chorrillos refleja una estrategia de diversificación desarrollada junto a socios locales. “Seguimos evaluando proyectos en Lima Norte. Aún no se ha concretado una oportunidad, pero consideramos que el ingreso podría darse en el corto plazo, posiblemente en 2027”, adelantó.

La planificación para 2026 marca el siguiente paso de esta estrategia. Para ese año, el pipeline contempla una inversión de capital propio de US$ 15 millones en cuatro nuevos proyectos en Lima Moderna, zona donde la empresa ya opera, aunque ingresará por primera vez a los distritos de La Victoria, San Miguel y Pueblo Libre. “La inversión total de los proyectos asciende a alrededor de US$ 45 millones y deberíamos iniciar obras en el último trimestre, mientras que uno de ellos comenzaría en 2027”, indicó el ejecutivo.

Estos proyectos mantendrán su enfoque en viviendas de interés social (VIS), incorporando matices comerciales. En concreto, al menos tres de ellos serán de uso mixto, con zócalo comercial. “Siempre estamos abiertos a desarrollos complementarios, como proyectos de uso mixto. En algún momento también evaluaremos iniciativas de renta, siempre que encajen con nuestra estrategia de riesgo y retorno”, agregó.

La expansión geográfica no se limita a Lima. Como antecedente, recordó que en el pasado evaluaron un proyecto bajo el programa Techo Propio en una zona de Chiclayo; sin embargo, finalmente optaron por no ingresar, al considerar que aún no se daban las condiciones adecuadas. “Ingresar a Lima Norte representa el siguiente paso en nuestra estrategia de diversificación, y también evaluamos incorporar algún proyecto en regiones dentro del pipeline de 2027”, afirmó.

En línea con el proceso de profesionalización de la estructura financiera de las inmobiliarias en Lima, Binda prepara el lanzamiento de su propio fondo de inversión para proyectos inmobiliarios, con el objetivo de acceder a mayor capital.

“Estamos evaluando distintos vehículos de inversión, incluido nuestro propio fondo inmobiliario. Es un hito que se concretará en 2026 y ya se encuentra en desarrollo. Se trata de una decisión tomada de manera responsable, en la medida en que el tamaño de la operación y el pipeline de proyectos lo requieren y justifican”, comentó el ejecutivo.

Bajo este escenario, las proyecciones para este año apuntan a un aumento en la escala de operaciones. Y es que la compañía espera duplicar sus ventas, alcanzar una facturación de casi S/ 130 millones y colocar 300 departamentos.

Proyectos. Binda cuenta con seis proyectos activos: dos ubicados en Miraflores, dos en Surquillo, uno en Chorrillos y uno en el Callao. “De los seis, dos se encuentran en construcción y los cuatro restantes iniciarán obras este año” , afirmó el ejecutivo.

Binda cuenta con seis proyectos activos: dos ubicados en Miraflores, dos en Surquillo, uno en Chorrillos y uno en el Callao. , afirmó el ejecutivo. Socios. En su ingreso a Chorrillos, la empresa se asoció con la inmobiliaria Las Muralla, mientras que en el Callao desarrolló el proyecto junto a Desarrolladora.

