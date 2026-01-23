Desde fines de 2024, Binda solo tenía presencia en Lima Top, principalmente en Miraflores, ahora se ha diversificado con proyecto en Lima Moderna, Sur y el Callao. (Foto: Binda)
Binda Inmobiliaria, con fuerte presencia en Lima Top, entra en una nueva etapa de su desarrollo, tras un periodo enfocado en la preparación de proyectos y en el ajuste de su estrategia territorial y financiera. La compañía avanza en la diversificación de su portafolio, evalúa nuevas plazas dentro y fuera de Lima y trabaja en mecanismos para ampliar su capacidad de inversión.

