El crecimiento registrado en 2025 estuvo impulsado principalmente por las preventas prácticamente completas de Torre Paz II y Quinta Arrieta II, ambos ubicados en Barranco. En paralelo, Solar Inmobiliaria avanzó en una planificación de inversiones orientada a sostener su expansión, con una inversión de US$8 millones ejecutada en 2025 y una proyección de US$15 millones para 2026. Estos recursos se destinaron a la continuidad de proyectos en ejecución, la adquisición de nuevos terrenos y el inicio de desarrollos en distritos estratégicos de Lima Moderna, Lima Top y Lima Sur.

De cara al 2026, la compañía puso en el centro de su estrategia la consolidación de su modelo urbano regenerativo, un enfoque que, según explica Mateo Peschiera, busca que cada proyecto tenga un impacto positivo más allá de sus límites físicos. “La vivienda regenerativa es la capacidad de un proyecto de mejorar su entorno”, señala el ejecutivo, a través de una arquitectura más permeable, la integración de vegetación como sistema urbano y una relación más activa con la calle y el espacio público.

La compañía apunta a expandir su modelo urbano regenerativo a distritos como Chorrillos y San Isidro. (Foto: Solar Inmobiliaria)

Planes 2026: foco en Barranco, Chorrillos y San Isidro

De cara al 2026, Solar Inmobiliaria proyecta un salto en escala en su operación inmobiliaria, apalancado en proyectos de mayor envergadura que le permitirán duplicar sus ventas. La firma estima alcanzar una facturación cercana a los US$10 millones, sustentada en el desarrollo de edificios de entre 12 y 15 pisos, una tipología que marca un giro respecto a su portafolio reciente. “Queremos duplicar las ventas apoyados en nuestra expertiz”, afirmó Mateo Peschiera, al explicar que este crecimiento se respalda en la experiencia acumulada del equipo desarrollador.

La estrategia para el 2026 estará centrada en el inicio de nuevos desarrollos y la adquisición de terrenos estratégicos, con proyectos concentrados en distritos de Lima Moderna, Lima Top y Lima Sur, especialmente en Barranco, Chorrillos y San Isidro. En este último distrito, la compañía evalúa nuevas oportunidades tras la entrega de un proyecto previo de 12 departamentos en la zona de Santo Toribio, mientras que Barranco continuará siendo un eje central del portafolio, en línea con su enfoque de consolidación territorial por barrios.

En ese contexto, Solar mantiene actualmente dos proyectos en ejecución en el barrio La Viñita, ubicado en el distrito de Barranco. Torre Paz II registra un 30% de unidades vendidas y contempla 30 departamentos, con entrega estimada en octubre de 2026, mientras que Quinta Arrieta II alcanza un 20% de ventas, considera 26 unidades y tiene entrega programada para diciembre del mismo año. A este portafolio se suman cuatro proyectos ya concluidos en el mismo distrito —Madreselva, Quinta Arrieta I, Torre Paz I y Cavada—, que consolidan la presencia de la compañía en la zona.

Peschiera subrayó que la estrategia de crecimiento no está basada en volumen, sino en calidad. “No estamos en una carrera de cuántos metros cuadrados podemos vender, sino en la carrera de la calidad de esos metros”, afirmó, al precisar que el foco de la empresa seguirá puesto en Lima, sin planes inmediatos de expansión a provincias.

Los avances de Solar Inmobiliaria en 2025

Uno de los principales hitos del 2025 para Solar inmobiliaria fue el avance comercial de Torre Paz II y Quinta Rieta II, cuyos procesos de preventa quedaron prácticamente completos antes del cierre de 2025. Ambos proyectos están ubicados en el barrio La Viñita, en el distrito de Barranco, una zona donde Solar ha concentrado su estrategia de desarrollo urbano. Estas iniciativas corresponden al quinto y sexto proyecto de la compañía en La Viñita, donde previamente ya se han entregado cuatro desarrollos y se tienen otros dos por iniciar, generando una intervención urbana de escala barrial.

Tanto Torre Paz II como Quinta Rieta II fueron aprobados bajo la normativa de Vivienda de Interés Social (VIS), lo que permitió que el 50% de sus metros cuadrados sea elegible para crédito Mivivienda, ampliando el acceso a vivienda formal. Ambos desarrollos mantienen el enfoque residencial y regenerativo de la firma, promoviendo movilidad alternativa, integración urbana y sostenibilidad.

En el caso de Quinta Rieta II, cada departamento se entrega con una bicicleta como incentivo al transporte no motorizado. “Ya se nota una sinergia donde el impacto es mayor que la suma de las partes”, sostuvo Peschiera al referirse al efecto acumulado de los proyectos en el barrio.

Oferta inmobiliaria y perfil del cliente

Solar desarrolla su portafolio bajo un concepto de vivienda boutique, con un rango de áreas que va desde los 40 m² hasta los 170 m² y un promedio de 100 m² por unidad. “Lo que ofrecemos es una vivienda boutique con departamentos de entre 40 m² y 170 m², y un metraje promedio de 100 m². El ticket promedio por unidad se ubica en US$ 180,000, con precios que oscilan entre US$ 115,000 y US$ 260,000, aunque nuevas unidades podrían llegar hasta US$ 350,000”, detalla el gerente general.

Su público objetivo está compuesto por profesionales de entre 35 y 55 años, interesados especialmente en propuestas sostenibles y funcionales. Además, el 30% de las compras proviene de recomendaciones y un 8% de clientes reincidentes.

La inmobiliaria también estudia diversificar su operación con nuevos formatos como proyectos de uso mixto, administración de propiedades y servicios postventa ampliados. De igual forma, evalúa oportunidades en terrenos con zonificación RDA que permitan fomentar la integración barrial y el desarrollo sostenible en diferentes contextos de la ciudad.