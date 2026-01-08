Barranco concentra buena parte de las inversiones de Solar, con proyectos enfocados en su modelo de regeneración urbana. (Foto: Solar Inmobiliaria)
Barranco concentra buena parte de las inversiones de Solar, con proyectos enfocados en su modelo de regeneración urbana. (Foto: Solar Inmobiliaria)
Sandra Reyes
Sandra Reyes

Solar Inmobiliaria cerró el 2025 con un desempeño claramente superior al del año previo, consolidando su recuperación tras la pandemia y el periodo del Reactiva Perú. La compañía alcanzó una facturación cercana a los US$5 millones, frente a los US$3 millones registrados en 2024. De cara al 2026, la firma enfocará su estrategia en el desarrollo de proyectos en Barranco, Chorrillos y San Isidro, en un contexto de mayor competencia en el mercado inmobiliario. ¿Cuál será su hoja de ruta para sostener este crecimiento?

