Techo Propio. (Foto: Difusión)
Techo Propio. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició las inscripciones de la segunda convocatoria del año 2025 del programa , en donde los beneficiarios que cuenten con un terreno propio y cumplan las condiciones podrán acceder al subsidio de S/ 32,100 para edificar su primera vivienda.

Asimismo, en cuatro regiones de nuestro país se han establecido valores adicionales al monto regular del BFH, con el objetivo de avanzar en el cierre de la brecha.

En Apurímac el tendrá un incremento de 15%, alcanzando los S/36,915; en Huánuco y Pasco un incremento de 16%, llegando a los S/37,236; y en Amazonas el BFH tendrá un 17% adicional, es decir que los beneficiarios recibirán S/37,557.

LEA TAMBIÉN: Sube inversión de familias ricas en Mivivienda y Techo Propio, ¿cuánto ganan?

¿Cómo postular al bono?

Para participar, los grupos familiares deberán inscribirse ante la Entidad Técnica de su elección. Posteriormente, se verificará que los postulantes, cumplan con los cinco requisitos principales.

  1. Tener un o aires independizados inscritos en Registros Públicos, libres de cargas o gravámenes.
  2. No ser propietarios de otra vivienda o terreno en cualquier parte del país.
  3. Contar con un ingreso familiar mensual no mayor a S/ 2,706.
  4. No haber recibido anteriormente apoyo habitacional del Estado.
  5. Tener un ahorro mínimo equivalente a S/ 2,407.50.

Resultados

Luego de la evaluación de los documentos presentados por los interesados, se hará pública la lista de familias que resulten elegibles en la presente convocatoria. Esta relación será publicada en la página web del

Con esta convocatoria, el MVCS busca que más familias peruanas accedan a una vivienda segura y de calidad, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

TE PUEDE INTERESAR

Techo Propio: créditos otorgados tendrán tasa de fondeo de 4.9% con plazo de hasta 25 años
Créditos de Fondo MiVivienda caen por tercer mes consecutivo, principalmente de Techo Propio
Bono para comprar viviendas vía Techo Propio llegará a los S/ 60,990, ¿en qué caso?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.