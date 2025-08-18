El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició las inscripciones de la segunda convocatoria del año 2025 del programa Techo Propio, en donde los beneficiarios que cuenten con un terreno propio y cumplan las condiciones podrán acceder al subsidio de S/ 32,100 para edificar su primera vivienda.

Asimismo, en cuatro regiones de nuestro país se han establecido valores adicionales al monto regular del BFH, con el objetivo de avanzar en el cierre de la brecha.

En Apurímac el bono tendrá un incremento de 15%, alcanzando los S/36,915; en Huánuco y Pasco un incremento de 16%, llegando a los S/37,236; y en Amazonas el BFH tendrá un 17% adicional, es decir que los beneficiarios recibirán S/37,557.

¿Cómo postular al bono?

Para participar, los grupos familiares deberán inscribirse ante la Entidad Técnica de su elección. Posteriormente, se verificará que los postulantes, cumplan con los cinco requisitos principales.

Tener un terreno o aires independizados inscritos en Registros Públicos, libres de cargas o gravámenes. No ser propietarios de otra vivienda o terreno en cualquier parte del país. Contar con un ingreso familiar mensual no mayor a S/ 2,706. No haber recibido anteriormente apoyo habitacional del Estado. Tener un ahorro mínimo equivalente a S/ 2,407.50.

Resultados

Luego de la evaluación de los documentos presentados por los interesados, se hará pública la lista de familias que resulten elegibles en la presente convocatoria. Esta relación será publicada en la página web del Fondo Mivivienda.

Con esta convocatoria, el MVCS busca que más familias peruanas accedan a una vivienda segura y de calidad, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.