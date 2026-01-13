Humberto Marín, director comercial de Conforta Inmobiliaria, señaló que durante el 2025 la empresa logró colocar 45 departamentos con un valor de venta de S/ 33 millones. Para este año, la expectativa es comercializar 120 unidades por S/ 80 millones, lo que representaría un incremento de 240%. “El año pasado hemos lanzado ocho proyectos de casi 200 departamentos en stock”, comentó a Gestión.

Estas unidades se ubican en zonas de Lima Top, como Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro. De este portafolio, dos proyectos se encuentran en construcción y tienen prevista su entrega en mayo y diciembre de este año, mientras que cuatro están en etapa de preventa y comenzarían obras en 2026. “En total, los ocho proyectos que tenemos en desarrollo representan una inversión total de S/ 90 millones , de los cuales S/ 27 millones corresponden a recursos propios”, afirmó.

Conforta apunta a proyectos más grandes y explora nuevos distritos de Lima

Para este 2026, la inmobiliaria planea lanzar siete nuevos proyectos, con una inversión total estimada de S/ 150 millones, ampliando su desarrollo más allá de Lima Top. “Este año proyectamos tener 300 unidades nuevas, explorando Lima Moderna, con proyectos en distritos como Surquillo, Lince y Jesús María, además de San Borja, Surco y Miraflores, donde continuaremos estructurando desarrollos, pero con un mayor número de unidades”, señaló el ejecutivo.

Por ejemplo, el proyecto Twins, ubicado en Miraflores, cuenta con 130 unidades y una inversión total de US$ 14 millones. En esa línea, la inmobiliaria apunta este año a seguir desarrollando proyectos de mayor escala, con más de 100 unidades.

“Los proyectos están orientados principalmente a primera vivienda; sin embargo, en el caso de Miraflores, existe una alta participación de público que busca vivienda para inversión, impulsada por el carácter turístico de la zona. Hay una fuerte demanda tanto por renta tradicional como por renta de corta estancia”, indicó.

Hasta el momento, la compañía ya adquirió dos terrenos en enero y el resto se realizará en el tercer trimestre. “De los siete proyectos que lanzaremos este año, dos serán de uso mixto. Hoy en día, los desarrollos ubicados en avenidas y que incorporan un zócalo comercial tienen un valor adicional, ya que mejoran la conectividad y los servicios para los propios residentes”, comentó.

Humberto Marín, director comercial de Conforta Inmobiliaria.

Conforta debuta en Miami con inversión de US$ 2 millones

Si bien ha comenzado a explorar zonas cercanas a Lima Top, no descarta incursionar en proyectos de vivienda en Lima Norte y Lima Sur, impulsada por el crecimiento de ambos polos urbanos. “Si llegáramos a identificar una propuesta interesante en otros distritos que hoy vienen creciendo, como San Bartolo y la zona sur, se podría evaluar el desarrollo de un proyecto. Sin embargo, lo más probable es que se haga en alianza con un socio local ya posicionado en la zona”, refirió el ejecutivo.

Esta expansión estará respaldada por el lanzamiento de su nuevo ondo de inversión para proyectos inmobiliarios, creado en enero de 2026. “Se trata de Altavista, que permitirá captar recursos de inversionistas para destinarlos tanto a proyectos propios como de terceros, que podrían tener desarrollos en zonas como el cono norte, cono sur o Lima Centro. Su aporte será del 30% del valor total recaudado”, explicó.

Inicialmente, el fondo estará orientado a la inversión inmobiliaria; sin embargo, a medida que crezca y aumente su capital, podría comenzar a incursionar en el mercado de capitales.

En el ámbito internacional, la inmobiliaria ingresó al mercado estadounidense el año pasado, tras adquirir un terreno por US$ 2 millones en Miami durante el primer trimestre de 2025, y desarrollar el proyecto de forma independiente. “Serán viviendas horizontales (casas) orientadas a inversión y comenzaremos las obras a mediados de este año. Además, estamos evaluando desarrollar un proyecto a través de un edificio“, anotó.