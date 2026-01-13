Conforta Inmobiliaria tiene más de 15 años de experiencia y ha desarrollado más de 18 proyectos, principalmente en los sectores de Lima Moderna y Lima Top. (Foto: Conforta)
Conforta Inmobiliaria tiene más de 15 años de experiencia y ha desarrollado más de 18 proyectos, principalmente en los sectores de Lima Moderna y Lima Top. (Foto: Conforta)
Conforta Inmobiliaria, con fuerte presencia en Lima Top desde hace 15 años, avanza en una nueva etapa de crecimiento que combina la ampliación de su portafolio en Lima, la exploración de nuevos distritos y el fortalecimiento de su estructura financiera, mientras evalúa oportunidades fuera del país y ajusta su enfoque hacia proyectos de mayor escala y distintos perfiles de demanda.

