EsSalud ingresó a la etapa final de los trámites que permitirán iniciar la modernización del edificio ubicado en la cuadra 13 de la Av. Arenales, en Jesús María, que será convertido en un complejo ambulatorio de alta complejidad.

La firma de la Adenda N.° 2, prevista para diciembre, es el paso pendiente para comenzar las obras en el primer trimestre de 2026 .

A su vez, ProInversión informó que se logró que la Municipalidad de Jesús María entregue la licencia de edificación al Consorcio Trecca S.A.C. para iniciar la construcción y habilitación del proyecto.

Con ello, se cerró una fase clave del proceso y se dejó encaminada la ejecución del proyecto, bajo el esquema de asociación público-privada.

El edificio será transformado en un establecimiento categoría I-3 y ofrecerá consultorios en más de veinte especialidades, un área de urgencias con salas de observación y shock trauma, y espacios para procedimientos ambulatorios que no requieren hospitalización.

También contará con un Centro Preventivo Oncológico para tamizaje de los cánceres más frecuentes y un renovado servicio de diagnóstico por imágenes, con equipos de resonancia magnética, tomografía, mamografía y densitometría.

La intervención abarcará los 23 pisos de la torre y más de 58 mil metros cuadrados, que serán reforzados según la normativa sísmica vigente. Se instalarán más de 300 equipos clínicos y tecnología de precisión. Las obras durarán 26 meses y la atención al primer asegurado está prevista para inicios de 2028 .

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, señaló que el proyecto permitirá ampliar la oferta ambulatoria. “Estamos culminando la etapa que permitirá iniciar la construcción de un complejo ambulatorio capaz de atender a miles de asegurados con más de veinte especialidades y tecnología de última generación”, afirmó.

Tras años de retrasos, la firma de la adenda definirá si la modernización puede finalmente iniciar.