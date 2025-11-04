Ante el paro convocado por un sector de transportistas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que los asegurados que el martes 4 de noviembre no puedan acudir a sus citas médicas programadas en sus centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao, podrán reprogramar sus citas.

Para ello, deberán comunicarse a EsSalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 – Citas), para gestionar la reprogramación inmediata correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad.

“Estamos tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas”, señaló mediante un comunicado.

De esta manera, la entidad reafirma su compromiso de velar por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada, subrayó la institución.