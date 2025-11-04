Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, explicó que el paro consistirá en un “apagado de motores”, acompañado por una “marcha moderada” en señal de duelo por los recientes homicidios de choferes en la capital y el puerto.

Según indicó a RPP Noticias, la decisión responde a “una situación de desesperación” frente al incremento de la violencia, que continúa incluso bajo el estado de emergencia. “¿Qué acto puede ser más simbólico si nosotros estamos muriendo?”, expresó el dirigente al justificar la medida.

Por otro lado, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, y Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, aseguraron que sus representados no acatarán la paralización anunciada.

Tanto Vargas como Pareja sostuvieron que “algo está cambiando a nivel de nuestros gobernantes”, al señalar que el nuevo presidente de la República, José Jerí, lidera la lucha contra la delincuencia en Lima y Callao, mientras que el Congreso busca corregir leyes que dictó anteriormente y que “favorecían” a la criminalidad.

¿Qué líneas paralizarán este 4 de noviembre?

Se estima que entre las empresas que paralizarán, pues respaldan la postura de Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, figuran las siguientes:

- Sol de Oro.

- Santa Catalina.

- Urbanito.

- Etuchisa.

- Edilberto Ramos.

- Loritos.

- Consorcio Vías.

- El Rápido.

- Corporación CTI.

- Transportes Cruz del Centro.

- Vipusa.

- La 41.

- Consorcio Villa.

- La Zeta.

- El Cóndor.

- Huáscar.

- La 50.

- Santa Cruz