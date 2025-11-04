Los trabajadores tendrán dos horas de tolerancia para llegar a sus centros de labores ante el paro de transportistas programado para este martes 04 de noviembre, informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

A través de sus redes sociales, la entidad dio una serie de medidas flexibles para que los empleadores adopten ante la medida de protesta.

Una de estas es la priorización del teletrabajo con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores, según lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 31572.

Ante el paro convocado por un sector de transportistas para mañana, 4 de noviembre, el MTPE informa a la ciudadanía. pic.twitter.com/FZupzY1EN5 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) November 4, 2025

Asimismo, se precisa que los empleadores deberán tomar medidas flexibles que permitan compensar las demoras ocasionadas en el trasladado de los trabajadores a su centro de labores, debiendo permitir su ingreso.

Además, se precisa que el tiempo de demora estará sujeto a una compensación posterior, según lo acordado en conjunto con el empleador.

“Ante la falta de acuerdo, esto será decidido por el empleador”, se lee en el pronunciamiento.

Finalmente, el MTPE precisó que dicha tardanza no será considerada como injustificada por ningún motivo.

Cabe precisar que un sector de transportistas anunció un nuevo paro de 24 horas para el martes 4 de noviembre, según indicó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.