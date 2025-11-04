Transportistas confirman paro nacional para el 4 de noviembre y exigen mayor seguridad. (Foto: GEC)
Transportistas confirman paro nacional para el 4 de noviembre y exigen mayor seguridad. (Foto: GEC)
Los trabajadores tendrán dos horas de tolerancia para llegar a sus centros de labores , informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Una de estas es la priorización del teletrabajo con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores, según lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 31572.

Asimismo, se precisa que los empleadores deberán tomar medidas flexibles que permitan compensar las demoras ocasionadas en el trasladado de los trabajadores a su centro de labores, debiendo permitir su ingreso.

Además, se precisa que el tiempo de demora estará sujeto a una compensación posterior, según lo acordado en conjunto con el empleador.

“Ante la falta de acuerdo, esto será decidido por el empleador”, se lee en el pronunciamiento.

Finalmente, el MTPE precisó que dicha tardanza no será considerada como injustificada por ningún motivo.

Cabe precisar que un , según indicó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.

