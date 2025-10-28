Tras un nuevo atentado que terminó con el asesinato de un chofer de la empresa Liventur, el gremio de transportistas anunció un paro de motores simbólico que se realizará este miércoles 29 de octubre a las 08:00 a.m.

La protesta, que tendrá una duración de cinco minutos, busca visibilizar la violencia que afecta a los conductores.

LEA TAMBIÉN: Renzo Reggiardo denuncia extorsión contra maquinaria de la Municipalidad

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, precisó que la convocatoria incluye además un cacerolazo y pidió comprensión a la ciudadanía.

“El día de mañana, a horas 8 a. m., se hará un paro de motores de cinco minutos. Invocamos a la población a que comprendan esta situación y nos acompañen con un cacerolazo”, señaló a RPP.

Ojeda recordó que este es un aumento gradual en la duración de los paros simbólicos: “Primero fue tres, ahora son cinco minutos. Así que esta situación va a ser, lamentablemente, incrementada de manera gradual”.

El dirigente lamentó la persistencia de los ataques contra el gremio y envió condolencias a los familiares del chofer asesinado.

“Mediante la presente, expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, compañeros, conductores y amigos cercanos del conductor fallecido de la empresa Liventur, que hacía la ruta de Ventanilla y fue asesinado vilmente por sicarios que no respetan la vida de los conductores, usuarios y personas relacionadas con el transporte”, declaró.

LEA TAMBIÉN: Empresa de transportes suspende su servicio tras ser víctima de extorsión

Finalmente, Ojeda señaló que, pese al esfuerzo del Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía y Poder Judicial, la violencia contra los transportistas continúa.

“Comprendemos el esfuerzo de las autoridades, pero lamentablemente las muertes no paran. Y si esto no para, tenemos que ser solidarios con toda la población y, sobre todo, con nuestros colegas y compañeros”, concluyó.