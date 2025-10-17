La ola de extorsiones contra empresas de transporte en Lima no se detiene. Esta vez, la empresa Comerciantes Unidos, que cubre la ruta entre Ate y Ventanilla, anunció la suspensión de su servicio luego de sufrir un ataque con explosivos la noche del miércoles.

El atentado ocurrió en el local de la compañía, ubicado en San Martín de Porres, donde -según relataron los vecinos- delincuentes a bordo de una van negra y una motocicleta llegaron hasta la puerta del local y dejaron un artefacto explosivo antes de huir rápidamente.

“La detonación fue muy fuerte. Las ventanas y las barandas de vidrio de las casas cercanas se rompieron por la onda expansiva”, contó uno de los residentes, visiblemente afectado por el susto.

Aunque inicialmente se informó que algunos buses habían resultado dañados, las imágenes aéreas registradas por un dron confirmaron que solo un automóvil particular resultó afectado, con las lunas destruidas y las llantas reventadas.

El artefacto explosivo aún está siendo analizado por los peritos de la Policía Nacional para determinar su tipo y procedencia. No se reportaron víctimas ni heridos.

Este ataque se suma a otros casos ocurridos durante la semana, entre ellos el de la empresa Tradijusa (Ruta 44) y una línea informal que cubre la ruta de Lurín, todas víctimas de amenazas y atentados similares.

Los representantes del gremio de transporte urbano han reiterado su pedido a las autoridades para reforzar la seguridad y frenar la violencia que viene afectando al sector.

“Ya van tres empresas atacadas solo en los últimos días. Estamos siendo blanco de mafias que operan con total impunidad”, declaró un dirigente del sector.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables de este nuevo atentado que agrava la situación de inseguridad en el transporte público de Lima Metropolitana.