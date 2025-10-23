El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, denunció un intento de extorsión contra operarios y maquinaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que se encontraban realizando labores de limpieza en el cauce de los ríos de la capital.

Contó que un grupo de diez personas armadas llegó hasta la zona a bordo de un vehículo del cual ya se tiene registrada la placa.

El hecho fue reportado inmediatamente a la Policía Nacional y al Ministerio Público, y el alcalde aseguró que su gestión no permitirá que organizaciones criminales interfieran con las labores públicas. “No lo vamos a permitir. Hemos dado señales claras de que eso no continuará en nuestras calles”, señaló en Canal N.

El atentado se produjo en el contexto de las labores de limpieza que se vienen ejecutando en los ríos Rímac, Chillón y Lurín como parte de una estrategia de prevención frente a lluvias e inundaciones.

Reggiardo indicó que hay más de 50 unidades de maquinaria operando en distintos puntos de la ciudad, incluyendo excavadoras y volquetes.

El alcalde explicó que se presume que los extorsionadores tenían conocimiento de que parte del equipamiento municipal estaba tercerizado, lo que habría motivado el intento de intimidación. Aseguró que las acciones preventivas continuarán con normalidad pese a estos actos criminales.

Municipalidad activa coordinación directa con la PNP y Fiscalía

Renzo Reggiardo confirmó que ha instruido a todas las áreas de la municipalidad a colaborar plenamente con las autoridades.

Señaló que ya se han entregado imágenes del vehículo involucrado, así como la placa registrada, y expresó su confianza en que la Policía Nacional realizará un trabajo eficiente en la identificación y captura de los responsables.

Durante la entrevista, también mencionó que mantiene comunicación constante con el alcalde distrital de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, quien ha aportado material adicional para la investigación. “La población necesita resultados rápidos. La información ya está en manos de quienes deben actuar”, declaró.

Alcaldía prepara plan para recuperar el centro de Lima

Reggiardo confirmó que su gestión continuará con el retiro progresivo de ambulantes.

Si bien evitó brindar detalles por tratarse de una acción en curso, adelantó que se está coordinando un plan conjunto con el Gobierno central, que será anunciado en los próximos días.

“Esto genera desorden, caos y delincuencia. Estamos trabajando para recuperar el orden en el centro de Lima”, afirmó. Aseguró que el objetivo es implementar una solución integral y sostenible para enfrentar uno de los problemas más visibles de la capital.