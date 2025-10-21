Renzo Reggiardo juró este martes como nuevo alcalde metropolitano de Lima, en reemplazo de Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo tras oficializar su candidatura presidencial.

En su primer discurso, Reggiardo centró su mensaje en la recuperación de la seguridad y la tranquilidad en la capital, uno de los principales reclamos de la ciudadanía.

“Sé que muchas familias viven con miedo, que muchos vecinos sienten que la tranquilidad se ha ido perdiendo poco a poco. Como alcalde metropolitano de Lima, les prometo que me entregaré por completo para revertir esta situación”, expresó durante su intervención.

El nuevo burgomaestre aseguró que ejercerá su liderazgo “con firmeza”, e hizo un llamado al presidente de la República, José Jerí, para trabajar de manera coordinada.

“Exhorto de la manera más cordial al presidente a asumir ese rol con honestidad y cercanía, para que juntos podamos recuperar la paz y la tranquilidad que tanto merecemos”, agregó.

Reggiardo, quien fue teniente alcalde y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Concejo Metropolitano, señaló que su gestión pondrá énfasis en reforzar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, al considerar que “sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay desarrollo y sin seguridad no hay futuro”.

LEA TAMBIÉN: El nuevo alcalde de Lima

Culminó su intervención con un mensaje optimista y un llamado a la unidad:

“Ha llegado el momento de cambiar, y ese cambio no será posible sin la colaboración de todos y cada uno de nosotros”, dijo.

Con su juramentación, Reggiardo asume el liderazgo de la Municipalidad de Lima en un contexto de alta preocupación por la inseguridad y con la expectativa de mantener la continuidad de los proyectos iniciados.