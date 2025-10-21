En su primer discurso, Reggiardo centró su mensaje en la recuperación de la seguridad y la tranquilidad en la capital. Foto: GEC.
En su primer discurso, Reggiardo centró su mensaje en la recuperación de la seguridad y la tranquilidad en la capital. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

juró este martes como nuevo alcalde metropolitano de Lima, en reemplazo de , quien dejó el cargo tras oficializar su candidatura presidencial.

En su primer discurso, Reggiardo centró su mensaje en la recuperación de la , uno de los principales reclamos de la ciudadanía.

“Sé que muchas familias viven con miedo, que muchos vecinos sienten que la tranquilidad se ha ido perdiendo poco a poco. Como alcalde metropolitano de Lima, les prometo que me entregaré por completo para revertir esta situación”, expresó durante su intervención.

LEA TAMBIÉN: Reggiardo propone crear Policía Municipal: Tenemos alrededor de 50,000 serenos capacitados

El nuevo burgomaestre aseguró que ejercerá su liderazgo “con firmeza”, e hizo un llamado al presidente de la República, , para trabajar de manera coordinada.

“Exhorto de la manera más cordial al presidente a asumir ese rol con honestidad y cercanía, para que juntos podamos recuperar la paz y la tranquilidad que tanto merecemos”, agregó.

Reggiardo, quien fue teniente alcalde y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Concejo Metropolitano, señaló que su gestión pondrá énfasis en reforzar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, al considerar que “sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay desarrollo y sin seguridad no hay futuro”.

LEA TAMBIÉN: El nuevo alcalde de Lima

Culminó su intervención con un mensaje optimista y un llamado a la unidad:

“Ha llegado el momento de cambiar, y ese cambio no será posible sin la colaboración de todos y cada uno de nosotros”, dijo.

Con su juramentación, asume el liderazgo de la Municipalidad de Lima en un contexto de alta preocupación por la inseguridad y con la expectativa de mantener la continuidad de los proyectos iniciados.

TE PUEDE INTERESAR

Reggiardo propone crear Policía Municipal: Tenemos alrededor de 50,000 serenos capacitados
Alcalde Reggiardo pide al presidente Jerí “cerrar temporalmente” el Centro Histórico
Renzo Reggiardo propone declarar estado de emergencia nacional ante el avance del crimen

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.