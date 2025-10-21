Max Hernández es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Max Hernández es el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El director ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández,, que plantea, entro otros puntos, una reforma policial y del sistema de justicia, con la finalidad de combatir este flagelo que afecta a toda la ciudadanía.

En ese sentido, indicó que si bien el Acuerdo Nacional debate grandes temas y de largo plazo, en la víspera se entró a la coyuntura, debido a que la inseguridad ciudadana “pone en riesgo el propio estado nacional”.

“Se pide reforma policial y reforma del sistema de justicia, , explicó en RPP.

LEA TAMBIÉN: Presidencia convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda frente a la delincuencia

Asimismo, refirió que también se planteó que el derecho a la protesta es inalienable y se propuso que la Policía Nacional también está bastante desprotegida, por lo que debe ser importante contar con otros protocolos.

Además, destacó que fue importante iniciar esta sesión con las condolencias a la familia de Eduardo Ruiz Sanz, fallecido durante las protestas, las mismas que se extendieron a todos aquellos que resultaron afectados.

“Se puede decir que es un mero gesto, pero es importante que el pleno del Acuerdo Nacional asistió y que ese pedido de condolencias estuviera presente, aceptado, además, por todos los presentes“, agregó.

Sobre el documento sobre inseguridad ciudadana, Hernández sostuvo que este fue preparado durante cerca de cuatro meses, el mismo que fue aceptado por todos los integrantes.

En otro momento, refirió que una reunión con los jefes de los planes de gobierno de los partidos, permitirá establecer “líneas rojas” respecto a algunos temas que no deben ser promovidos como ”los lenguajes de odio, las propuestas sin respaldo y no prometer el oro y el moro“.

Por último, adelantó que la próxima reunión del Acuerdo Nacional tocará el tema del desarrollo infantil temprano, por lo que se espera que no haya excusas de las instituciones para participar.

TE PUEDE INTERESAR

Presidencia convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda frente a la delincuencia
Avanza País pide al Acuerdo Nacional que no permita la presencia de Bermejo en sus sesiones
Boluarte cuestiona ausencia del MP en el Acuerdo Nacional que tenía como agenda la inseguridad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.