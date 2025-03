Thait Chang-Say, CEO de Armando Paredes, destacó que la compañía cerró el 2024 con un crecimiento del 8% en ventas respecto al año anterior, impulsado por sus tres negocios: servicio de desarrollo inmobiliario, renta inmobiliaria y venta de viviendas.

Actualmente, la empresa cuenta con 11 proyectos activos, de los cuales siete están en construcción, incluidos dos del sector hotelero, con ubicaciones en Miraflores y Cusco. “La inversión para estos dos hoteles será de US$ 30 millones”, dijo a Gestión.

Thait Chang-Say, CEO de Armando Paredes.

Armando Paredes y sus proyectos activos de renta y vivienda

La apertura del hotel en Miraflores está prevista para el cuarto trimestre de 2025, mientras que el de Cusco iniciará operaciones en el segundo semestre de 2026.

Dichos proyectos de hoteles están dentro de su portafolio de renta, en donde ya cuenta con dos edificios de oficinas al 100% de ocupación.

Los otros cinco proyectos en fase de obras son de vivienda y representan un desembolso de US$ 85 millones. “En total son 400 departamentos”, resaltó.

Además, la compañía desarrolla tres proyectos adicionales en fase preoperativa (aún no en preventa), todos destinados a primera vivienda, reafirmando su apuesta por el mercado residencial. Dos de ellos estarán en San Isidro y el tercero en Surco, con una inversión estimada en US$ 45 millones.

“Planeamos lanzar uno de estos proyectos en el segundo trimestre y los otros dos en el tercero de este año. La construcción del primer proyecto iniciaría en el cuarto trimestre de 2025, mientras que los otros dos comenzarían en el segundo trimestre de 2026″, detalló.

El último proyecto activo de la compañía fue concluido hace algunos meses y cuenta con solo un 4% de stock disponible, quedando un remanente mínimo.

Los cinco proyectos en fase de obras de la inmobiliaria son de vivienda y representan un desembolso de US$ 85 millones (Foto: Armando Paredes)

Armando Paredes y nueva adquisición de terrenos ¿en qué zonas?

El ejecutivo comentó que están explorando nuevas zonas para la adquisición de terrenos. “Esperamos concretar la compra pronto, con una inversión proyectada de US$ 20 millones”, indicó.

Dicha adquisición servirá para lanzar dos nuevos proyectos de vivienda en Lima Top. “Tenemos dos proyectos bien avanzados en Miraflores y San Isidro, aunque aún no forman parte de nuestro portafolio, ya que no hemos concretado la compra. Actualmente, estamos trabajando para cerrar estas adquisiciones”, explicó.

Con estas iniciativas, la compañía busca consolidar su crecimiento y alcanzar una facturación de entre US$ 45 y US$ 50 millones durante el año.

“Nuestro crecimiento de 2024 a 2025 se centrará en potenciar y estabilizar nuestros nuevos activos de renta, particularmente los hoteles, además de optimizar la eficiencia operativa”, resaltó.

¿A qué público va dirigido los proyectos de Armando Paredes?

Los proyectos inmobiliarios de Armando Paredes están orientados al usuario final, es decir, en el caso de la primera vivienda, los compradores adquieren los departamentos para residir en ellos.

Sin embargo, de los cinco proyectos de vivienda (en fase de construcción) que maneja la empresa, uno está enfocado en inversionistas, es decir, personas que compran para alquilar.

“Los proyectos dirigidos a inversionistas se reducirán con el tiempo. Los departamentos de 30 o 40 m² serán cada vez menos frecuentes en este segmento, ya que las normativas municipales no favorecen su desarrollo. Además, plataformas como Airbnb no tienen la penetración que muchos suponen. Según nuestros datos, no representan una competencia significativa para el mercado hotelero”, aseguró.

