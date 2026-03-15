A partir de la segunda parte del 2027, el segmento de oficinas prime recibiría tres proyectos. (Foto: Difusión)
A partir de la segunda parte del 2027, el segmento de oficinas prime recibiría tres proyectos. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
mailMayumi García

Con una vacancia que podría incluso llegar al 6% al cierre de este año, el sector de oficinas prime se alista para este 2026 no recibir ningún nuevo proyecto que engrose su actual cartera de 1,015,176 metros cuadrados (m2); ello, en medio de un escenario electoral que a la fecha no viene afectando de manera importante al mercado. A través de su informe sobre este segmento, RE Propiedades adelanta lo que se vendría en los siguientes meses.

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