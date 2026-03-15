De acuerdo al análisis, la consultora sostuvo que este 2026 se inició con una vacancia de 12%, lo que significa una disponibilidad de 122,324 m2 de oficinas prime listas para ocupación inmediata. Actualmente, la mayor concentración se encuentra en los submercados de Sanhattan (39.9%) y Nuevo Este (38.2 %), mientras los submercados San Borja (0.7%) y Magdalena (2.3%) presentan una menor participación de la vacancia total.

Estos submercados que lideran la vacancia registran las áreas más representativas dentro del portafolio de oficinas prime, concentrando también la mayor cantidad de transacciones. De hecho, en la absorción (alquiler) neta 2025, los submercados más dinámicos fueron Sanhattan, Nuevo Este y San Isidro Golf.

“Lo que nos espera para el 2026 en edificios prime es una baja constante en cuanto a la vacancia, sin que ello signifique que esos 122.000 m2 disponibles se van a colocar este año. Y es que las empresas no solo van a mapear lo que se tiene en el mercado, sino también lo que se viene”, aclaró Frank Oré, consultor senior del área de Consultoría e Investigación de RE Propiedades.

El ejecutivo explicó que junto al alquiler de la oferta existente, muchas empresas también vienen apostando por el prearriendo de edificios de oficinas premium que ingresarán al mercado a partir de la segunda parte del 2027. En concreto, se trataría de aproximadamente 45,000 m2 en nuevas oficinas dentro de dos proyectos situados en San Isidro y uno en Miraflores.

“Estos proyectos que ya se están ejecutando y que iniciarían operaciones el otro año, de momento, ya contarían con nivel de colocación promedio del 20% a 25%“, adelantó.

A ello, Oré sumó que la baja disponibilidad de m2 en oficinas premium también podría impulsar una demanda de otro tipo de formatos, tales como el coworking, principalmente, en lo que concierne a áreas especiales de grandes empresas que hallarían comodidad en estos espacios como solución temporal.

“En el 2025 se colocó 102.000 m2 y este año se estima alquilar entre 80 000 m2 y 90,000 m2 de lo que queda. Lo demás serán precolocaciones o apuesta por otros espacios”, refirió el vocero.

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Precios de oficinas premium al alza

Al finalizar el 2025, el mercado de oficinas prime cerró con una renta promedio (precio de lista) de US$ 16.5 por m2. En el análisis interanual por submercados, San Isidro Golf (6.4%,) y San Borja (5.9%) lideraron los incrementos en la renta promedio. En contraste, Miraflores (-8.2 %) y Magdalena (-2.9 %) registraron ajustes a la baja en sus precios promedio de salida. Los precios de renta corresponden a oficinas en casco o gris, es decir, sin implementación ni mobiliario.

“La tendencia del precio es continuar al alza, porque es imparable la disminución de la vacancia. Entonces, creemos que para cierre de este año, deberíamos alcanzar una media de US$ 17.1 por m2 aproximadamente”, culminó.

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