Geancarlo López Mayo, gerente general de Vitain, señaló que en 2025 la inmobiliaria registró un crecimiento de 30% en ventas, tras colocar 206 unidades impulsadas por el avance de sus tres proyectos activos en San Miguel. Así, alcanzó una facturación cercana a los S/ 100 millones. “Ahora nuestros proyectos son de mayor escala, superiores a las 200 unidades y de uso mixto; todo el primer piso estará destinado a placa comercial”, resaltó a Gestión.

La expansión se enmarca en una trayectoria iniciada en 2007. Desde entonces, la empresa ha desarrollado 30 proyectos, de los cuales 25 ya fueron entregados y el resto está en desarrollo (construcción y preventa). Del total, el 80% se ubica en Lima Moderna y el 20% en Lima Top. “Tenemos un proyecto en casco, que estaría por culminarse y ser entregado en diciembre, y otro que está en construcción que estará listo a mediados del 2027, ambos se ubican en San Miguel”, comentó.

A este portafolio se suma un tercer desarrollo (en preventa), anunciado recientemente y considerado el de mayor relevancia para la firma. Se ubica en el límite entre San Miguel y Magdalena e incluye la construcción de una plaza pública; su entrega está prevista para 2028. “Era un terreno de 1,600 m2 que funcionaba como una cochera y cuyos dueños vivían de alquiler. Sin embargo, decidieron venderlo y nosotros lo compramos para apostar por la modernización de la zona”, detalló.

En conjunto, los tres proyectos representan casi S/ 200 millones de inversión, de los cuales alrededor de S/ 70 millones corresponden a NewLimit. “En estos tres desarrollos en San Miguel sumaremos 600 unidades. Además, estarán orientados a primera vivienda y dirigidos a un público joven”, resaltó.

Geancarlo López Mayo, gerente general de Vitain

Vitain proyecta cuatro nuevos proyectos en Lima para 2027

La empresa planea lanzar en el segundo trimestre de este año otros dos proyectos de manera simultánea, ubicados en Surquillo y Surco. Ambos serán de uso mixto y sumarán un total de 253 viviendas.

“El primero contará con un zócalo comercial destinado a una cafetería, al estar dentro de una calle; para su desarrollo hemos adquirido seis casas que conforman un terreno de 1,200 m2. El segundo se levantará en plena avenida. En estos desarrollos invertiremos S/ 95 millones, completando en total cinco proyectos activos para este 2026”, refirió el ejecutivo.

Con miras al 2027, Vitain gestiona el ingreso de cuatro nuevos proyectos en Lima Moderna y Lima Top, tras negociar la compra de cuatro terrenos valorizados en conjunto en US$ 10 millones. “El objetivo es adquirir un terreno por trimestre”, indicó.

La meta de Vitain es lanzar en promedio cuatro proyectos de gran escala por año, con desarrollos de entre 50 y 150 unidades y precios que oscilan entre S/ 350,000 y S/ 450,000.

Consultado sobre la posibilidad de incursionar en proyectos multifamily de renta, en los que la empresa ya había mostrado interés anteriormente, el ejecutivo indicó que no es una prioridad inmediata.

“Los bancos no apuestan por financiar la construcción de proyectos destinados exclusivamente a renta, porque el peruano aún prioriza la compra de vivienda propia. Creo que existe una oportunidad en ese segmento, pero a mediano plazo. Todavía falta desarrollar un producto de financiamiento específico para el multifamily”, explicó.

Sin embargo, el giro del negocio estaría más vinculado al grupo López, ya que el holding familiar proyecta crear una empresa de renta de locales comerciales. “Estos espacios en nuestros proyectos mixtos serán destinados al alquiler y, tras la entrega de los cinco desarrollos en ejecución, formalizaremos la nueva unidad”, señaló.

Las expectativas de Vitain para 2026 apuntan a un crecimiento de 50% en ventas, con 280 unidades colocadas y una facturación de S/ 150 millones. “Al 2028, tendremos 12 proyectos activos”, proyectó.

DATOS CLAVES

Grupo. Su modelo de operación funciona bajo su matriz el Grupo López, un holding empresarial de capitales peruanos, que también integra a las compañías Amyre (construcción) y Reyam (publicidad exterior).

Su modelo de operación funciona bajo su matriz el Grupo López, un holding empresarial de capitales peruanos, que también integra a las compañías Amyre (construcción) y Reyam (publicidad exterior). Ranking. Vitain fue considerada por Best Place to Live en el ranking de las mejores inmobiliarias residenciales de Latinoamérica, posicionándose en el cuarto lugar junto a sus pares peruanos como Llosa Edificaciones y Actual Inmobiliaria.