Vitain fue considerada por Best Place to Live en el ranking de las mejores inmobiliarias residenciales de Latinoamérica. (Foto: Vitain Inmobiliaria)
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Edgar Velito
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Vitain, el brazo inmobiliario del Grupo López (empresa familiar con negocios en construcción y publicidad exterior), mantiene varios desarrollos en construcción y prepara nuevos proyectos que se sumarán a su portafolio en diferentes distritos de Lima. Sus planes incluyen inversiones en edificaciones de viviendas de uso mixto, así como la apertura de una unidad de negocios. Para los próximos años, la empresa proyecta continuar con la expansión de su oferta inmobiliaria y aumentar la cantidad de proyectos activos al 2028.

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