Rodrigo Sarria, gerente general de Albamar, señaló que durante el 2025 la empresa registró un crecimiento de ventas superior al 30% en comparación con el año previo. “Hemos logrado cerrar el año con 20 proyectos activos en sus diferentes etapas”, indicó a Gestión.

Del total, cerca de la mitad de dichas iniciativas se encuentra actualmente en ejecución (obras), mientras que cuatro proyectos fueron presentados entre noviembre de 2025 y enero de este año. “Estos nuevos desarrollos representan una inversión total aproximada de US$ 50 millones. Está previsto que inicien obra a partir del segundo trimestre de 2026. Uno se ubicará en Miraflores, dos en Breña y uno en el Cercado de Lima, abarcando zonas de Lima Top y Lima Centro”, afirmó.

Aunque la presencia principal de la empresa se ha concentrado en Lima Moderna, en los últimos años ha comenzado a diversificar su portafolio hacia otras zonas de la ciudad. A mediados de enero, presentó oficialmente dos proyectos consecutivos en Lima Centro.

Según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), las ventas inmobiliarias en esta zona crecieron 24% entre enero y setiembre del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024.

“El proyecto Albamar Flex (Cercado de Lima) será el proyecto más alto de la marca, con 28 pisos, 326 departamentos y 13 modelos de vivienda, orientado a familias, parejas o personas que buscan invertir en una vivienda”, dijo la empresa.

Este nuevo proyecto estaría superando al desarrollo que la inmobiliaria ejecutó en 2022 en el distrito de Independencia, el cual fue considerado el edificio más alto de Lima Norte, cuya entrega se concretó en 2024. “Tenemos un plan de trabajo que contempla lanzar un proyecto cada dos o tres meses”, aseguró.

Albamar proyecta expansión hacia provincias desde 2027

Respecto a nuevas ubicaciones, la inmobiliaria Albamar no descarta retomar operaciones en Lima Norte, con un proyecto de escala similar al ejecutado en Independencia.

“Hemos estado evaluando esa zona, pero también ha ingresado competencia que, de alguna manera, ha seguido nuestros pasos. Por eso, no nos estamos enfocando únicamente ahí, sino también en otras áreas. Actualmente tenemos varios proyectos en Lima Sur, incluyendo dos en Chorrillos, y estamos explorando nuevas oportunidades en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este”, explicó el ejecutivo.

Además, la posibilidad de volver a provincias también está en evaluación.

“Sí estamos evaluando tener presencia en provincias, aunque por ahora los planes aún son preliminares. Hay interés en ingresar especialmente al norte; en ciudades como Piura, Chiclayo o Trujillo; al centro en Huancayo; y al sur en Arequipa y Cusco. Aún está en evaluación si lo haremos con un socio local o de manera independiente. Es una tarea de planificación para este año, con miras a iniciar la ejecución en 2027 o 2028”, adelantó.

Albamar alista expansión internacional y apunta a ejecutar proyectos desde 2028

En paralelo, la empresa Albamar apunta a su internacionalización, con planes orientados a desarrollar proyectos en Estados Unidos u otros países. Estas iniciativas entrarían en fase de ejecución a partir de 2028.

“Lo estamos evaluando y dentro de un plan estratégico de largo plazo. Sí tenemos la intención de salir del Perú y hemos considerado países como Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Uruguay y España. Nuestro enfoque principal son proyectos de vivienda vertical dirigidos a segmentos de clase media consolidada”, señaló el ejecutivo.

Financiamiento

Consultado sobre la estructura de financiamiento, Sarria recordó que Albamar ya cuenta con un fondo propio. “Se trata de Albamar Capital, que ya está levantando capital para su tercer proyecto. Dos desarrollos ya han sido financiados a través del fondo y se encuentran en ejecución, con una proyección de desinversión hacia 2027. La meta es que el fondo incorpore un nuevo desarrollo cada seis meses”, indicó.

Para este año, la inmobiliaria se ha trazado como meta colocar 700 unidades por un valor aproximado de S/ 300 millones. En 2027, proyecta operar con un total de 11 proyectos activos.

DATOS CLAVES:

Operación. Albamar concentra gran parte de su operación en Lima Moderna, aunque también desarrolla proyectos en zonas periféricas como Lima Sur, Lima Norte y Lima Centro, además de algunas incursiones en Lima Top.

