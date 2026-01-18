El resultado alcanzado en 2025, explicó su gerente general Ricardo Arbulú, estuvo impulsado por el fuerte dinamismo comercial de los proyectos desarrollados en distritos como Jesús María y Lince, así como por una propuesta de valor enfocada en el producto y el servicio al cliente. Sobre esa base, para el 2026 la inmobiliaria alista el desarrollo de cuatro nuevos proyectos en zonas de Lima Moderna y Lima Top, marcando un ajuste en su estrategia de crecimiento. Según Arbulú, la hoja de ruta combina proyectos dirigidos tanto a familias jóvenes como a inversionistas, en un contexto que la compañía interpreta como una oportunidad incluso en año electoral.

Adicionalmente, destinará S/ 47 millones a la compra de terrenos. (Foto: Ciudaris)

Planes 2026: cuatro nuevos proyectos e inversión en terrenos

En 2026, Ciudaris proyecta crecer alrededor de 32% en facturación y unidades vendidas, sobre la base de una estrategia que combina la continuidad de su portafolio actual con una expansión claramente delimitada. Mientras la inmobiliaria mantiene seis proyectos hoy en desarrollo y comercialización, el plan contempla la incorporación de cuatro nuevos proyectos, que se lanzarán de manera escalonada, a razón de uno por trimestre. “Es un reto positivo, porque estamos proyectando un crecimiento nuevamente más alto que el promedio del sector”, señaló Arbulú.

En cuanto a la ubicación de los nuevos desarrollos, el 2026 marcará un cambio relevante en la estrategia territorial de Ciudaris. A los distritos donde ya cuenta con presencia consolidada —como Jesús María, Lince y Surquillo, tradicionalmente asociados a Lima Moderna— se sumará un mayor énfasis en Lima Top, con proyectos previstos en Miraflores y Surco. “Ya no nos enfocaremos solo en Lima Moderna, sino también en Lima Top”, señaló Ricardo Arbulú, al explicar que esta expansión responde a una lectura estratégica del mercado que busca combinar precios más altos con una buena velocidad de venta, en un contexto que la compañía considera incluso favorable para la adquisición de terrenos.

La inmobiliaria ha definido un desembolso de inversión segmentado, con alrededor de S/ 47 millones destinados a la compra de terrenos y otros S/ 42 millones de recursos propios orientados al desarrollo de los proyectos. Según explicó su gerente general, Ricardo Arbulú, esta decisión responde a una lectura estratégica del contexto político. “En años electorales hay más opciones de compra de terrenos a precios atractivos”, señaló, al destacar que la compañía busca asegurar ubicaciones estratégicas y fortalecer su banco de tierras para sostener el crecimiento proyectado.

Familias: departamentos de 2 y 3 dormitorios, tickets entre S/ 450 mil y S/ 600 mil. (Foto: Ciudaris)

Dos segmentos: familias jóvenes e inversionistas

En cuanto al diseño del producto, la inmobiliaria ha definido con claridad dos segmentos de demanda a los que apuntará su portafolio. El primero está conformado por familias jóvenes y parejas, con o sin hijos pequeños, que buscan viviendas funcionales en zonas céntricas. Para este público, los proyectos contemplan departamentos de dos dormitorios de alrededor de 55 m², con tickets promedio que oscilan entre S/ 450,000 y S/ 500,000, así como unidades de tres dormitorios de cerca de 70 m², valorizadas entre S/ 550,000 y S/ 600,000. Se trata de edificios de entre 120 y 200 departamentos, diseñados para combinar eficiencia en áreas, distribución práctica y una buena relación entre precio y ubicación.

El segundo segmento está enfocado en inversionistas, un público que ha ganado peso en la estrategia comercial de Ciudaris. En este caso, el foco está en departamentos de un dormitorio, de entre 40 y 50 m², con precios que van de S/ 360,000 a S/ 400,000, ubicados en distritos con alta demanda de alquiler. Según explicó su gerente general, este perfil busca activos que permitan obtener un cap rate anual promedio cercano al 8%, apalancado en la rentabilidad del mercado de alquiler. “Son proyectos pensados para rentabilizar”, señaló.

Ciudaris prioriza rentabilidad y eficiencia antes que volumen o expansión a provincias. (Foto: Ciudaris)

Nuevo perfil del comprador y mercado

En cuanto al perfil del comprador, Ricardo Arbulú, identificó cambios estructurales en la demanda residencial urbana. “Antes las familias tenían dos o tres hijos; hoy tienen uno o ninguno”, explicó, al señalar que este ajuste demográfico ha redefinido el tamaño y la distribución de los departamentos. A ello se suma una edad de compra más temprana y un cliente mejor informado financieramente, que evalúa no solo el precio, sino también la ubicación, la eficiencia del metraje y la proyección de valorización del activo.

Este nuevo perfil también ha incorporado nuevas exigencias en el diseño de los proyectos, entre ellas el peso creciente del componente pet friendly. Según Arbulú, las mascotas se han convertido en un factor relevante al momento de decidir la compra, lo que ha llevado a la inmobiliaria a incorporar zonas de pet shower y equipamiento especializado en sus edificios. “Es un cliente más exigente”, sostuvo, al destacar que el mercado ha evolucionado hacia una demanda más sofisticada, que busca no solo vivienda, sino experiencia, funcionalidad y acompañamiento a lo largo del proceso de compra.

