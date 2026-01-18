Mantiene seis proyectos activos y sumará cuatro nuevos exclusivamente en 2026, uno por trimestre. (Foto: Ciudaris)
Mantiene seis proyectos activos y sumará cuatro nuevos exclusivamente en 2026, uno por trimestre. (Foto: Ciudaris)
La inmobiliaria Ciudaris cerró el 2025 con un crecimiento cercano al 33% frente al 2024, tras facturar aproximadamente S/ 134 millones y colocar alrededor de 280 departamentos, consolidando así un año récord para la compañía en términos comerciales. De cara al 2026, la empresa proyecta crecer cerca de 32%, apalancada en un plan de inversión que contempla la compra de terrenos y el desarrollo de cuatro nuevos proyectos en los distritos de Miraflores, Surco, Jesús María, Lince y Surquillo. ¿Hasta dónde puede escalar Ciudaris en su próxima etapa de crecimiento?

