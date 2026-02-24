El holding chileno Parque Arauco anunció el desarrollo de un proyecto residencial destinado al alquiler en el centro comercial MegaPlaza Independencia. Con esa iniciativa, el retailer busca diversificar su portafolio y avanzar en la incorporación de nuevos usos inmobiliarios dentro de su principal activo en Lima Norte.

MegaPlaza Independencia es actualmente el activo más relevante de la compañía en el Perú y uno de los principales dentro de su portafolio regional. Su consolidación como polo comercial de Lima Norte ha estado respaldada por un plan maestro orientado a incorporar progresivamente nuevos usos inmobiliarios complementarios.

El proyecto de Parque Arauco contempla la construcción de dos torres residenciales de 21 pisos con un total de 504 departamentos destinados exclusivamente al alquiler, además de áreas complementarias para comercio, servicios y equipamientos compartidos. La superficie arrendable estimada alcanza los 29,000 metros cuadrados y la inversión bordea los S/ 114 millones.

Durante la etapa de construcción, se generarán alrededor de 700 puestos de trabajo, mientras que la fase de operación prevé aproximadamente 190 empleos permanentes.

MegaPlaza Independencia es el principal activo de Parque Arauco en Perú.

PARQUE ARAUCO APUNTA A JÓVENES, PAREJAS Y FAMILIAS

Las torres de Parque Arauco incluirán departamentos de uno, dos y tres dormitorios, orientados principalmente a jóvenes profesionales, parejas y familias que buscan cercanía a servicios, comercio, transporte y espacios urbanos activos.

“MegaPlaza Independencia es uno de nuestros activos más emblemáticos y un motor clave de desarrollo para Lima Norte. Con este proyecto buscamos no solo diversificar nuestro portafolio, sino también crear ciudad", comentó Alejandro Camino, Gerente General de Parque Arauco División Perú.

El proyecto también incorporará diversas áreas comunes.

EXPANSIÓN DEL MODELO MULTIFAMILY

Dicho proyecto será el segundo desarrollo de vivienda para renta de Parque Arauco en el Perú, luego del inicio de operaciones de LiveSpace La Mar, en Miraflores, en octubre del año pasado. La edificación ha superado el 44% de ocupación en sus primeros meses.

LiveSpace La Mar, en Miraflores, es el primer proyecto de vivienda en alquiler de Parque Arauco en Perú. (Foto: Parque Arauco).

La iniciativa en MegaPlaza Independencia se alinea además con proyectos similares impulsados por la compañía en otros mercados de la región, como el multifamily integrado a Parque Arauco Kennedy en Chile.

PRÓXIMOS PASOS DEL PROYECTO DE PARQUE ARAUCO EN MEGAPLAZA

El anteproyecto de las torres en MegaPlaza Independencia ya cuenta con aprobación municipal y se encuentra en proceso de obtención de las licencias correspondientes. La empresa prevé iniciar la construcción en el 2027 y proyecta su entrada en operación en el 2029.

Con este desarrollo, Parque Arauco busca consolidar un modelo urbano que combine vivienda, comercio, servicios y entretenimiento en un mismo entorno, en Lima Norte.