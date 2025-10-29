Como parte de la estrategia de modernización de sus centros comerciales en Perú (más de 20 a nivel nacional), la chilena Parque Arauco destinará una inversión de S/ 2.98 millones para transformar tres de sus complejos: MegaPlaza Barranca, MegaPlaza Huaral y MegaPlaza Jaén. Así, estos malls pasarán a llamarse Parque Barranca, Parque Huaral y Parque Jaén.

El cambio incluye mejoras en las fachadas, señalética, paisajismo, pintura y remodelación de interiores, además de la implementación de un escenario para shows y activaciones, y un área playground para promover actividades en familia y con amigos.

“Buscamos seguir fortaleciendo y consolidando nuestro portafolio de centros comerciales, adaptando cada propuesta de valor a las particularidades y expectativas de los consumidores en cada región”, afirmó Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco División Perú.

Espacios de encuentro

Camino afirmó que el propósito del referido cambio es que los nuevos ‘Parques’ se conviertan en espacios de encuentro donde los visitantes tengan experiencias únicas en entornos modernos y seguros.

Con esta renovación, agregó, se busca que cada activo se consolide como “un espacio donde las personas encuentren inspiración, cercanía y nuevas formas de compartir”.