La presencia de Parque Arauco , el destacado holding chileno que opera varios centros comerciales en Perú, ha sido fundamental para el crecimiento y expansión de los malls en el país. Sin embargo, pocos saben que el interés de este grupo por expandirse en Perú es genuino. ¿La razón? Uno de sus fundadores, José Said , fue un peruano nacido en Arequipa y, en su momento, la cuarta fortuna de Chile . Esta es su historia.

Su historia comienza con sus antepasados, quienes emprendieron el viaje desde Palestina hacia Sudamérica. Su abuelo, Isaa Said Sahourieh, llegó a Perú a finales del siglo XIX y comenzó a desarrollar negocios en el sector textil. Más tarde, su hijo Salvador Said Kattan, padre de José Said, continuó con el legado familiar.

Ya establecidos en Arequipa, en 1930 nació José Said, el único hijo varón de Said Saffie y su esposa, quienes tuvieron además ocho hijas. Años después, su padre tomó la decisión de emigrar, esta vez a Chile, donde la familia comenzó su historial empresarial en el país vecino.

“Para mis abuelos y mis padres, esa fue la primera estación de la epopeya. Yo tuve la suerte de nacer en esa hermosa donde viví los primeros cinco años de mi vida” , rememoró el empresario en 2018 tras recibir el Premio Empresario del Año otorgado por Diario Financiero.

A la edad de cinco años, en 1935, José se trasladó junto a su familia a Santiago. En la capital chilena, cursó sus estudios escolares en el Colegio San Ignacio, dirigido por la Compañía de Jesús, donde tuvo como maestro al padre Alberto Hurtado, quien más adelante promovió la sindicalización de los trabajadores en Chile . En su etapa de estudios superiores, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, obteniendo el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Las empresas del grupo Said

Mientras tanto, la familia Said continuó desarrollando sus actividades empresariales en el país. En 1942, su padre, Salvador Said Kattan, inauguró la empresa textil Rayón Said en la ciudad de Quillota. Posteriormente, en 1948, la familia creó la empresa de alambre y cables de cobre Cocesa. Tras el fallecimiento de su padre, José Said asumió la dirección de los negocios familiares, consolidando y expandiendo el legado empresarial.

Con el tiempo, participó activamente en diversas industrias y sectores. Fue parte del grupo de accionistas de Embotelladora Andina, la mayor franquiciadora de Coca-Cola en Chile. Además, controló Envases del Pacífico (Edelpa), fabricante de envases flexibles. En el ámbito bancario, incursionó en el Banco del Trabajo, que posteriormente se fusionó con el Banco BHIF y luego con BBVA Chile, donde Said Saffie asumió la presidencia. Tras la fusión de BBVA Chile con Scotiabank , se convirtió en presidente de Scotiabank Chile , consolidando su influencia tanto en el sector financiero como en otros campos clave de la economía chilena.

En su momento, José Said era la cuarta fortuna de Chile. Su última aparición en la lista de Forbes fue en 1999, cuando su patrimonio alcanzó los US$ 1,000 millones.

Parque Arauco transformó el concepto del malls

A Said se lo reconoce por levantar el primer mal en los años ochenta en Chile. La creación de su cadena de comerciales Parque Arauco se dio en 1979 , cuando un grupo de inversionistas chilenos y brasileños, incluyendo a José Said y Tomás Fürst, decidieron funda la empresa con el fin de desarrollar proyecto inmobiliarios.

La visión de Said fue crear un espacio que no solo albergara tiendas, sino que también se convirtiera en un punto de encuentro y recreación para las familias chilenas. Desde entonces, ha sido pionero en el concepto de centros comerciales en Chile, transformando las rutinas comerciales de los chilenos y reflejando la renovación económica de la década de 1980.

Dicho enfoque contribuyó al éxito y expansión de la cadena de centros comerciales, consolidándose como una de las principales en Chile y extendiendo su presencia a otros países de Sudamérica, como en Perú.

Parque Arauco ingresó al mercado peruano en 2006 mediante una alianza estratégica con el Grupo Wiese, adquiriendo inicialmente el 45% de participación en MegaPlaza, que en aquel entonces operaba su único centro comercial MegaPlaza Lima Norte , ubicado en Independencia. Dicha asociación, permitió a ambas empresas desarrollar y operar conjuntamente once centros comerciales en diversas ciudades del país durante su sociedad de 13 años. Sin embargo, el holding chileno buscaba replicar en Perú su estrategia de expansión en Chile.

En abril de 2019, Parque Arauco adquirió el 50% restante de participación en MegaPlaza que pertenecía al Grupo Wiese, convirtiéndose en el único propietario de la cadena. Esta transacción incluyó once centros comerciales en Lima y provincias, sumando aproximadamente 246,000 metros cuadrados de área bruta arrendable (ABL) al portafolio de Parque Arauco, como lo reveló Gestión en aquel momento.

Además, se acordó que los proyectos en San Juan de Lurigancho y Huaraz serían desarrollados conjuntamente por ambas partes, cada una con una participación del 50% . Dicha adquisición fortaleció significativamente la posición de Parque Arauco en el mercado peruano, permitiéndole expandir su presencia en ciudades donde anteriormente no tenía operaciones, como Barranca, Chincha, Pisco y Jaén. Pero, la llegada a Arequipa a Said le trajó recuerdos de la infancia.

Parque Lambramani, el “mall de la infancia” de José Said

El Centro comercial Lambramani en Arequipa fue construido enm 2010 por el Parque Arauco, que en ese entonces presidia José Said. Dicho proyecto requirió una inversión de aproximadamente US$ 90 millones. La inauguración del centro comercial fue un evento significativo para la “ciudad blanca”, ya que representó una importante inversión en infraestructura y comercio en la región.

En su visita a su tierra natal, José Said expresó su constante vínculo con Perú, asegurando en una entrevista televisiva: “Jamás he perdido mi nacionalidad peruana y más todavía mi pasaporte arequipeño”.

En ese momento, Parque Lambramani, contó un área comercial de 30,000 metros cuadrados, ofreciendo más de 100 establecimientos, incluyendo tiendas ancla como Wong y Maestro, así como una variedad de marcas locales arequipeñas. Además, generó alrededor de 2,000 puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo al dinamismo económico local.

“Tengo por los dos países un cariño que es entrañable, equivalente, genuino e incondicional”, dijo José Said en 2013 tras ser condecorado con la Orden Al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Oficial, otorgada por el estado peruano.

La presencia de José Said Saffie, nacido en Arequipa y presidente de Parque Arauco , subrayó la conexión personal y el compromiso del empresario con el desarrollo de su ciudad natal. En 2020, fallece a los 90 años por causas naturales. No obstante, la responsabilidad del negocio familiar ya había sido delegada a su único hijo, Salvador Said Somavía.

El 1 de abril de 1982, la cadena inauguró su primer centro comercial, Parque Arauco Kennedy , en Santiago, Chile. En los siguiente años, expandió su presencia en Chile, desarrollando y adquiriendo diversos centros comerciales en distintas regiones. Por ejemplo, en 2024, la compañía anunció una inversión de más de US$11 millones para ampliar sus centros comerciales en la zona sur de Chile, incorporando 48 nuevos locales comerciales.

En tanto, en Perú, el año pasado inauguró su centro comercial número 21: Parque Arauco La Molina, con una inversión de US$ 60 millones. Asimismo, planea renovaciones en Independencia y la ampliación en MegPlaza Ica.

