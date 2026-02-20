En 2025, el mercado inmobiliario en Lima registró la venta de 24,713 viviendas, lo que representó un crecimiento de 19% frente a 2024, según el CODIP. En ese escenario, la inmobiliaria Vitaín, del Grupo López, viene realizando nuevas inversiones en distritos claves.

Se trata de San Miguel y Magdalena, donde el precio por metro cuadrado se ha incrementado en promedio 21% en los últimos diez años. En ese contexto, la empresa ha lanzado un nuevo proyecto de vivienda social con una inversión de S/ 70 millones, que contempla además la construcción de una plaza pública en el límite entre ambas jurisdicciones.

“La planificación urbana de la nueva plaza entre estos distritos de Lima Moderna complementará el primer desarrollo inmobiliario de esta magnitud en la zona, NewLimit, el cual contará con 216 departamentos, 21 áreas sociales, así como 82 estacionamientos distribuidos en 2 torres de 13 pisos, azotea y 2 sótanos”, explicó Geancarlo Lopez Mayo, gerente general de Vitaín, quien añadió que el primer piso estará conformado por locales comerciales.

La construcción de la plaza tendría impacto en el valor de los inmuebles de la zona, tanto para los propietarios del nuevo complejo como para los vecinos. “Actualmente contamos con 3 proyectos en Magdalena y 3 en San Miguel, y la construcción de NewLimit iniciará en septiembre de este año, culminando en julio de 2028”, afirmó.

Vitaín acelera expansión y evalúa formato multifamily

En los últimos dos años la empresa gestionó en promedio seis proyectos en simultáneo. En 2024 entregó tres desarrollos, entre ellos el edificio Intower, en Surco, con 132 unidades. Actualmente, la firma se encuentra en una etapa de renovación de portafolio. El objetivo es recuperar stock y asegurar nuevos proyectos para los próximos años.

En esa línea, Vitaín ha presupuestado US$ 20 millones para la compra de terrenos entre 2025 y 2026. Solo el año pasado, invirtió alrededor de US$ 10 millones en cuatro nuevas adquisiciones. Su meta es lanzar en promedio cuatro proyectos de gran escala por año, con desarrollos de entre 50 y 150 unidades y precios que oscilan entre S/ 350,000 y S/ 450,000.

La empresa también evalúa diversificar su oferta hacia otros formatos, como proyectos multifamily orientados al alquiler. Su modelo de operación funciona bajo su matriz el Grupo López, un holding empresarial de capitales peruanos, que también integra a las compañías Amire (construcción) y Rayam (publicidad exterior).

Además, hace poco fue considerada por Best Place to Live en el ranking de las mejores inmobiliarias residenciales de Latinoamérica, posicionándose en el cuarto lugar junto a sus pares peruanos como Llosa Edificaciones y Actual Inmobiliaria.

