El segmento de viviendas de lujo en Lima Metropolitana mantuvo su dinamismo durante el 2025. El mercado denominado Lima Top cerró el año con más de 14,000 unidades en oferta, lo que representa un incremento de 2% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP). ¿Cuál fue el desempeño por distrito?

La oferta se concentra principalmente en inmuebles valorizados por encima del millón de soles, consolidando a este nicho como uno de los más estables dentro del sector inmobiliario.

De acuerdo con Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, el resultado refleja la capacidad del segmento para sostener un nivel constante de proyectos, especialmente en etapas de construcción.

El ticket promedio más alto se registró en Miraflores con cerca de S/ 820,000. (Foto: Bélgica Edificaciones)

Miraflores lidera oferta de preventa de departamentos

Miraflores lideró el incremento de la oferta con un crecimiento de 36%, seguido por Santiago de Surco, que registró un aumento de 29%. En contraste, distritos como La Molina y Barranco mostraron avances más moderados.

En términos de precios promedio, Miraflores también encabeza el ranking con un ticket cercano a S/ 820,000, seguido por San Isidro (S/ 716,000) y San Borja (S/ 709,000).

Las ventas en planos se consolidaron como uno de los principales motores del mercado. Durante el 2025, las preventas crecieron 9% frente al año previo, mientras que las ventas totales de viviendas aumentaron 19% interanual al inicio del año, lo que equivale a más de 4,000 unidades adicionales comercializadas.

Este comportamiento evidencia un altoreso nivel de confianza por parte de los compradores en la evolución futura del sector, al priorizar proyectos en desarrollo por encima de unidades terminadas.

Lima Top cerró el 2025 con más de 14,000 viviendas en oferta.

Factores de mayor demanda en Miraflores

El distrito muestra señales de mayor actividad económica, impulsadas por un aumento en la emisión de licencias y el avance de proyectos privados vinculados a comercio, hotelería y vivienda.

En 2025, la Municipalidad de Miraflores otorgó 2,346 licencias de funcionamiento, un incremento de 8% frente a las 2,169 del año previo, según informó recientemente Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, a este diario.

Más del 60% de esas autorizaciones correspondió a nuevos negocios, principalmente oficinas administrativas, restaurantes y servicios de belleza, lo que evidencia un proceso de renovación del tejido empresarial local. Aunque el sector gastronómico mantuvo su peso en el distrito —con más de 12,000 licencias activas—, el crecimiento en nuevas aperturas fue moderado frente a otros rubros.

En paralelo, el sector hotelero concentra nuevas inversiones relevantes. Durante el último año ingresaron cadenas internacionales como Indigo y Real Intercontinental, con desembolsos cercanos a S/ 50 millones, mientras que nuevos proyectos asociados a marcas globales como Marriott y Hilton contemplan una inversión conjunta superior a S/ 47 millones y se encuentran en distintas fases de desarrollo.