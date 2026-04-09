En el 2025, Llosa Edificaciones registró ventas por US$ 56.2 millones y la colocación de 210 departamentos, con una inversión de US$ 82 millones en proyectos en construcción y preventa. El desempeño fue impulsado por el avance comercial de Cosmos y Pacific Soul —este último ubicado en Miraflores y con más del 50% vendido—, el lanzamiento de Steel y S29 en el eje de Salaverry, y la presentación en el segundo semestre de Angamos 1475, que alcanzó el 50% de colocación. Además, el proyecto Nuna fue totalmente vendido y entregado.

Según su CEO y fundador, Teobaldo Llosa, el crecimiento se sustentó en una expansión ordenada y en el fortalecimiento de la experiencia del cliente en todas las etapas, desde la venta hasta la postventa. Este enfoque permitió a la empresa ser reconocida en 2025 como la número uno en Perú y Latinoamérica en la certificación internacional Best Place to Live, basada en encuestas a propietarios con al menos seis meses de residencia. “Queremos hacer negocios mirando al largo plazo, no estamos obsesionados solo con la rentabilidad”, afirmó.

Tres nuevos proyectos en Lima Top en 2026

Para el 2026, Llosa Edificaciones proyecta un crecimiento conservador de 20%, tras el fuerte avance del año previo, y prevé una inversión de entre US$ 20 millones y US$ 40 millones para el desarrollo de nuevos proyectos. La estrategia se mantendrá enfocada principalmente en Lima Top, con el lanzamiento de tres iniciativas en Miraflores. El primero es Standard Mendaris, un edificio de 54 oficinas boutique de entre 40 m² y 80 m², ubicado en la zona de Armendáriz, frente a la iglesia de Fátima, cuyo lanzamiento está previsto en febrero.

A este se sumará, en marzo, un proyecto residencial en Toribio Polo, con 48 departamentos desde 61 m². En mayo, la empresa lanzará un tercer desarrollo en la avenida Aviación, a dos cuadras del malecón, con 38 unidades desde 80 m². Según Teobaldo Llosa, CEO de la compañía, ambos proyectos responden a la demanda por viviendas funcionales en zonas consolidadas y a un ticket promedio de entre US$ 250,000 y US$ 260,000.

Ingreso a nuevos distritos

En paralelo, la empresa evalúa cuatro proyectos adicionales, de los cuales espera concretar al menos dos. Uno de ellos marcaría su ingreso a Jesús María, en el segmento de Lima Moderna, con un desarrollo de más de 200 departamentos orientado a un público más amplio, bajo la premisa de “llevar los beneficios de Miraflores a otros distritos donde los clientes paguen menos pero reciban el mismo nivel de atención y acabados”.

Las otras tres alternativas se ubican en Miraflores, dentro de su mercado principal. Asimismo, la compañía analiza oportunidades en Lince, San Miguel y Pueblo Libre, priorizando distritos con marcos municipales predecibles, en una estrategia que combina la consolidación en Lima Top con una expansión selectiva hacia Lima Moderna.

Mirada al extranjero

Para el 2026, Llosa Edificaciones concentrará su estrategia de crecimiento en Lima, donde identifica las principales oportunidades de expansión. La empresa no prevé incursionar en provincias en el corto plazo, tras una experiencia operativamente compleja en Arequipa. En el frente internacional, aunque ha evaluado mercados como Ecuador, Colombia y España, su CEO, Teobaldo Llosa, señaló que la expansión al extranjero no es una prioridad estratégica por ahora.

Ingreso al ecosistema de startups del sector construcción

Como parte de su estrategia de innovación, Llosa Edificaciones se ha integrado al ecosistema de startups del sector construcción mediante un enfoque de innovación abierta. La empresa participa en La Mezcladora, el programa de emprendimiento de la UTEC, con el objetivo de identificar soluciones tecnológicas que contribuyan a modernizar su operación y mejorar la eficiencia del negocio.

En esa línea, la compañía ya ha invertido en dos startups, Outil y Wiki, enfocadas en herramientas para la gestión y optimización de procesos. Según su CEO, Teobaldo Llosa, esta vinculación responde a una apuesta de largo plazo por incorporar innovación temprana y acelerar la transformación tecnológica en el sector inmobiliario.