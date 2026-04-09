La decisión de invertir hasta US$ 40 millones en 2026 como señal de confianza en el mercado inmobiliario limeño. (Foto: Llosa Edificaciones)
La decisión de invertir hasta US$ 40 millones en 2026 como señal de confianza en el mercado inmobiliario limeño. (Foto: Llosa Edificaciones)
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Sandra Reyes
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Llosa Edificaciones, inmobiliaria peruana con más de 20 años de trayectoria, cerró el 2025 con un crecimiento interanual de 140% frente al 2024. Para el 2026, proyecta el lanzamiento de tres proyectos en Miraflores y evalúa cuatro iniciativas adicionales, dentro de un plan de expansión enfocado en Lima, sin descartar oportunidades en el exterior. En paralelo, ha fortalecido su apuesta por la innovación con su ingreso al ecosistema de startups del sector construcción y el uso de inteligencia artificial para automatizar procesos. ¿Cuál será su estrategia para seguir creciendo en los próximos años?

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