Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, señaló que la comuna tiene en cartera cuatro anteproyectos y dos proyectos vinculados a locales comerciales en edificios de entre 10 y 14 pisos. “Todavía no tengo el nombre de las marcas porque están todavía en anteproyectos”, comentó a Gestión.

En esa línea, precisó que dos edificaciones ya se encuentran a nivel de proyecto y podrían obtener licencia de construcción este año. “De los desarrollos aprobados, está un local comercial con oficinas que se ubicará en la intersección de Benavides con Buckley, de cinco pisos, cuatro sótanos y azotea; y otro en Angamos, aún en revisión para la modificación de licencia, de siete pisos y seis sótanos. Ambos son de uso mixto y el segundo incluirá restaurantes”, señaló.

Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores.

Miraflores pone en vitrina tres proyectos de inversión

Además, el burgomaestre se refirió a tres proyectos de iniciativa privada previstos en el distrito. El primero corresponde a un auditorio multiusos (reuniones y convenciones), deportivo y cultural, que se proyecta construir en el actual coliseo Manuel Bonilla. “El proyecto que ha presentado el proponente que es la empresa brasileña Fast Ingeniería asciende a US$ 46 millones. El plazo para que otro proponente o privado puedan mejorar o competir con la propuesta actual será hasta el 2 de marzo”, adelantó.

El segundo proyecto contempla la construcción de un centro de entretenimiento familiar en la playa Los Delfines, con una inversión de S/ 10 millones, que incluirá infraestructura deportiva, espacios recreativos y áreas destinadas a actividades culturales y gastronómicas.

“El consorcio o proponente que está a cargo del centro de entretenimiento es el consorcio Costa Verde. No obstante, hemos tenido el interés de tres empresas adicionales; por ello, vamos a alargar también hasta marzo el plazo para que puedan presentar los respectivos proyectos y así evaluarlos”, detalló.

El tercer desarrollo plantea la remodelación y puesta en valor de las playas Estrella y Redondos II, con una inversión de S/ 20 millones presentada por Lex 11 Ltd, una firma europea con experiencia en construcción. “El teleférico de Miraflores está en construcción; parte del parque Domodossola y llega a la playa Redondos II. Esta iniciativa privada permitirá generar una oferta de servicios turísticos y gastronómicos en la zona vinculada al proyecto”, comentó.

“Estoy convencido de que, como ha ocurrido con los otros dos proyectos de iniciativa privada, una vez que se declare de interés habrá más empresas que presenten propuestas y podremos evaluarlas”, añadió.

En noviembre de 2025 llegaron las cabinas del teleférico de Miraflores.

Miraflores: teleférico de US$ 10 millones entra en recta final

De hecho, el teleférico “Vaivén Miraflores”, iniciado hace tres años y con una inversión superior a US$ 10 millones, ya registra un avance de 35% en el tramo ubicado sobre el parque Domodossola y de 65% en el sector de la playa Redondo II.

“Se prevé que a mediados de año se pueda culminar con la ejecución, pero va a depender en gran medida de la empresa. Entiendo que la demora se debe a que el consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C. viene tramitando ante la Dicapi los permisos para el uso del área de superficie acuática. Sin embargo, el proyecto ya se encuentra avanzado y dependerá de la empresa culminarlo conforme obtenga estos permisos”, comentó.

Otro proyecto mencionado en los últimos años fue el terminal portuario para cruceros en la zona costera de Miraflores, planteado en 2017. Al respecto, la comuna indicó que no se encuentra en agenda debido a que no llegó a concretarse.

“Uno de los principales inconvenientes del proyecto es que colisiona con el plan de la Costa Verde. Para que pudiera alinearse, era necesario modificar ese planeamiento, lo cual no ha ocurrido. Además, no se ha presentado ninguna intención formal ante el distrito; es decir, no hay ningún proyecto ingresado a la mesa de partes de la municipalidad”, explicó.

Más datos sobre Miraflores

Otros proyectos. La pileta del Óvalo Miraflores registra un avance del 100% y actualmente se realizan pruebas de luces y sonido con miras a su inauguración en los próximos días. La inversión ascendió a S/ 5 millones y contó con apoyo del Mincetur. “Quienes nos ayudaron con la elaboración del expediente técnico fue la misma empresa que se encargó de desarrollar el expediente del Parque de las Aguas”, comentó el burgomaestre.

Ascensor panorámico. La comuna se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios geotécnicos y, en función de sus resultados, definirá el curso del proyecto. Esto incluye determinar si la ejecución estará a cargo de la municipalidad o de un privado, así como el mecanismo de desarrollo que se empleará.

Corredor Turístico Miraflores–Barranco. A mediados de 2025 se inauguró el primer puente tubular peatonal del país, que conecta el Malecón de la Reserva con el Malecón Paul Harris. El proyecto fue culminado por el consorcio Costa Verde, luego de que se resolviera el contrato a la empresa que inicialmente ganó la licitación por incumplimientos contractuales.