A mediados de 2025 se inauguró el primer puente tubular peatonal del país, que conecta el Malecón de la Reserva (Miraflores) con el Malecón Paul Harris (Barranco). (Foto: Agencia Andina)
A mediados de 2025 se inauguró el primer puente tubular peatonal del país, que conecta el Malecón de la Reserva (Miraflores) con el Malecón Paul Harris (Barranco). (Foto: Agencia Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

En los últimos días, la comuna ha concentrado la atención pública por anuncios de nuevas inversiones, vinculadas a hoteles y centros comerciales, así como por las recientes clausuras de más de 10 negocios del Grupo Intercorp. Pese a ello, la municipalidad continúa exponiendo su cartera de proyectos, que incluye desarrollos comerciales e iniciativas privadas en infraestructura urbana, turismo y entretenimiento, mientras avanza la ejecución del teleférico “Vaivén Miraflores” y define el esquema para otras iniciativas en el distrito.

TE PUEDE INTERESAR

En pleno boom inmobiliario, La Victoria mueve fichas en Caminito Íntimo y Cánepa
La Molina pone el túnel primero: el giro urbano que condiciona la inversión inmobiliaria
Departamentos, comida y la remodelación de un mercado: la ‘carta’ de Surquillo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.