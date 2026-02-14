Luego de que el Grupo Intercorp informó sobre la clausura de 15 locales pertenecientes a diferentes empresas del holding por parte de la Municipalidad Distrital de Miraflores, dicha comuna justificó los cierres, aludiendo a infracciones que se detectaron en estos espacios durante diversas acciones de fiscalización.

A través de un comunicado, la comuna señaló que en este mes se realizaron más de 250 intervenciones en el distrito, siendo que de un total de 39 negocios del grupo Intercorp, 13 fueron cerrados por deficiencias.

“En las inspecciones se detectaron problemas críticos en los corredores para la evacuación en caso de desastres, deficientes medidas de protección frente a descargas eléctricas, modificaciones de áreas que alteran el plan de seguridad, falta de mantenimiento de soportes para aires acondicionados fijados en el techo y hasta la presencia de siete balones de gas no declarados en un conocido local de comida rápida”, detalló la entidad.

En esa línea, la municipalidad informó que a la fecha, solo dos empresas del holding presentaron solicitudes para el levantamiento de observaciones y la obtención de un nuevo certificado ITSE, lo cual, según indicaron, constituye un reconocimiento de que existían infracciones. “Ante ello, y en clara demostración de diligencia y responsabilidad, el municipio ya programó visitas técnicas para corroborar los cumplimientos”, agregó.

Un local de Oechsle fue uno de los clausurados en Miraflores. (Foto: Difusión)

Descarta represalias por controversia ‘Manuel Bonilla’

Frente a la versión del Grupo Intercorp acerca de que estos cierren se dan “coincidentemente en el contexto de una controversia contractual que involucra el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla (celebrado entre un Consorcio de cuatro empresas de Intercorp, liderado por Urbi Propiedades, con la Municipalidad Distrital de Miraflores)”, la comuna deslindó de dicha posibilidad.

“Descartamos que esto tenga que ver con alguna controversia relacionada con el complejo deportivo Bonilla, mencionado en el comunicado de Intercorp, cuyo convenio concluyó el 23/09/2023, tras el cierre del proyecto en el banco de inversiones de Miraflores”, replicó la entidad municipal.

Finalmente, la municipalidad, dirigida por el alcalde Carlos Canales, recordó la tragedia ocurrida en febrero del 2025, cuando el techo del patio de comidas de Real Plaza Trujillo (perteneciente a Grupo Intercorp) cayó sobre los comensales del mall.

“Las tragedias con personas fallecidas en concurridos centros comerciales como el Real Plaza Trujillo nos llama a impulsar una innegociable cultura de prevención. Lamentamos que malos empresarios eludan su responsabilidad con la integridad de sus propios trabajadores, clientes y la comunidad”, concluyó.

Grupo Intercorp denunció clausura simultánea

En la tarde de hoy, el holding de Carlos Rodríguez-Pastor informó que 15 locales de sus diferentes negocios ubicados en Miraflores fueron clausurados en la última semana. Las tiendas afectadas corresponden a empresas de servicios financieros, retail, restaurantes y cines, los cuales tras acciones de fiscalización, fueron clausurados.

“Estas acciones sancionadoras no tienen sustento técnico ni jurídico, ya que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para su normal funcionamiento”, señaló la compañía.