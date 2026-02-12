Guillermo Carbonel, gerente general de Link Retail Real Estate, firma responsable del desarrollo y la operación del establecimiento comercial, precisó que The Square alude al formato de community center, una tipologia de mall con una frecuencia de visita semanal e inclusive diaria de los consumidores frente a los centros comerciales tradicionales. En ese sentido, la oferta se orienta a responder a servicios frecuentes e inmediatos, en un entorno de experiencia y con opciones de entretenimiento.

“Nuestra ciudad está recibiendo esta segunda generación de malls, dado que los espacios de los centros comerciales superregionales o regionales ya está tomado, lo que impulsa a la aparición de nuevos formatos que son más distritales. Las características de un community center son que tienen de 9,000 a 30,000 m2 de área rendable; nosotros ejecutaremos 18,500 m2 de área arrendable en tres niveles”, explicó el ejecutivo.

En general, el proyecto se desarrolla sobre un terreno de 11,000 m2 y albergará a 50 locales comerciales, entre tiendas anclas, intermedias, restaurantes y otros; así como 20 módulos. El tamaño promedio varía entre espacios de 80 m2 a 350 m2, según tipo de negocio; en tanto, las tiendas anclas manejarán tamaños superiores, con una media de 1,000 m2.

“Vamos a tener cuatro tiendas anclas; los acuerdos están cerrados con Wong, Dollarcity y Smartfit y se viene una más que está en proceso de cierre comercial que es del rubro de decoración. Tenemos una comercialización superior al 70% del área arrendable, con un avance semanal en las negociaciones para incorporar nuevas firmas", adelantó Carbonel.

Entre las marcas que serán parte de este establecimiento comercial, figuran, en belleza, Mia Beauty Bar, Mifarma Prime, Aruma; en moda, Platanitos, Kayser, Bata, Todomoda e Isadora; en gastronomía, Don Mamino, Dolce Capriccio, Festín, Freh, Freddo; en tecnología, Coolbox; y en entretenimiento, Diverticenter.

En noviembre próximo, community center The Square estará abierto para el público con cuatro tiendas anclas dentro de su portafolio. (Foto: Link Retail Real Estate).

La inversión de The Square

La inversión que está demandando la ejecución de The Square asciende a S/ 90 millones, sin considerar el precio del terreno. Actualmente, el proyecto tiene un nivel de construcción de cerca del 50%, apuntando a su inauguración en noviembre próximo.

Carbonel manifestó que esperan entre 400,000 a 500,000 visitas mensuales en el primer año de funcionamiento del centro comercial. En tanto, el ticket promedio que estiman registrar se ubica en S/ 100 por compra.

“El público al que atenderemos se compone por una población de 100,000 residentes, de los cuales el 96% son de un segmento A y B, donde hay un poder adquisitivo alto y medio alto. De otro lado, tenemos una población flotante de estudiantes, dado que en esta zona se levanta un hub de universidades con oferta en pregrado y posgrado. Entonces, en conclusión, nuestro ticket se irá consolidando como de medio a alto”, señaló.

El ejecutivo indicó que este proyecto es impulsado por un grupo de inversionistas peruanos, quienes no descartan apostar por nuevos desarrollos comerciales en diferentes zonas de la capital.

El dato:

The Square se ubicará en el cruce de la avenida Primavera y la calle Aldebarán, en Surco.