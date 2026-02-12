Con ventas que habrían alcanzado los S/ 40,000 millones en 2025, los centros comerciales configuran un sector resiliente en el cual los operadores existentes están en permanente búsqueda de crecer con nuevos metros cuadrados (m2). En tanto, nuevos actores surgen en el mercado con desarrollos desde cero. Es el caso de The Square, un nuevo concepto de centro comercial que se viene construyendo en Surco y que antes de fin de año estará abierto al público con marcas anclas como Supermercados Wong (Cencosud); Dollarcity y Smartfit, entre otras. ¿Cuál es la inversión en esta iniciativa y qué otras tiendas albergará este complejo de retail?
