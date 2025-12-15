Centros comerciales. (Foto: Difusión)
Los centros comerciales alcanzarían un total de S/ 40,000 millones en ventas al cierre del presente año, registrando un crecimiento de 10% respecto al 2024.

, dijo el gerente general de la Asociación de centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), José Antonio Contreras.

“El 2023 fue un año malo porque hubo inflación y un poco de recesión por lo cual vendimos S/ 33,000 millones, un crecimiento de solo 3% frente al 2022. Pero el 2024 si crecimos casi 9% y este año estamos creciendo alrededor de 10%. Entonces venimos con dos años buenos en el sector”, agregó.

José Antonio Contreras destacó que , sobre todo en esta época de fin de año.

“En nuestra asociación tenemos 88 centros comerciales a nivel del Perú, 48 en Lima y 40 en provincias. Y hemos notado en las últimas semanas un incremento considerable de flujo de visitas, entre 10% a 15% de aumento con relación al año pasado”, manifestó.

“Eso se refleja básicamente en el mayor consumo de la población por dos fenómenos que se han producido. Uno es la disminución del precio del dólar que permite que los productos importados tengan un mejor precio, y el otro es el retiro de las AFP que ha sido más o menos de S/ 17,000 millones al 30 de noviembre, según la SBS”, añadió.

El gerente general de Accep indicó que hay más de 9,000 comercios dentro de los 88 centros comerciales a nivel nacional, los cuales generan cerca de 190,000 puestos de trabajo.

“En un mes normal, tenemos alrededor de 60 millones de visitantes a los centros comerciales. Entonces, si este diciembre se proyecta un crecimiento de 15%, serán 9 millones de personas más que vendrán y eso es una buena noticia porque es sinónimo de que el Perú viene creciendo”, sostuvo.

