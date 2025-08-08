La operadora chilena de centros comerciales Mallplaza, con presencia en Chile, Perú y Colombia, reportó en el segundo trimestre del año un crecimiento de dos dígitos, según sus estados financieros. En el caso de Perú, ¿qué ocurrió con su operación durante el periodo analizado?

A nivel consolidado, la compañía reportó ingresos por US$ 171 millones, un aumento interanual de 32,9%. Su ebitda alcanzó los US$ 137 millones, lo que supone un alza del 39,7% y un margen del 80%. El flujo de fondos operativos, indicador que refleja la generación real de efectivo proveniente del negocio, creció un 40.5%, superando los US$ 106 millones. La utilidad neta, en cambio, se elevó a US$ 451 millones, impulsada por la revalorización de sus propiedades de inversión.

En el periodo analizado, Perú contribuyó con el 26.3% al crecimiento del ebitda consolidado. En el mercado andino, las ventas aumentaron un 11.6%, mientras que el ebitda se expandió un 18.2%. Según la compañía, este desempeño estuvo impulsado por la transformación de su portafolio hacia un modelo enfocado en la experiencia del cliente.

En línea con esta estrategia, durante el trimestre se renovaron 56 contratos de tienda y se alcanzaron acuerdos con 71 marcas, de las cuales 20 ya han abierto sus puertas, destacando la llegada de tiendas de alto valor como TM Beauty (que debuta en el país), Guess, PC Factory, CasaIdeas, Levis y RKF.

Mallplaza también destacó un tráfico total de 92.8 millones de visitas en el trimestre, un crecimiento del 26.9% frente al mismo periodo de 2024, y un nivel de ocupación del 95.7%.

Ampliaciones en marcha: ¿cuándo estarán listos?

Mallplaza detalló que avanza con proyectos que sumarán 86,700 metros cuadrados (m2) adicionales en Chile y Perú como parte de una estrategia mayor que contempla 225,000 m2 y una inversión global de US$ 314.6 millones. Entre las iniciativas relevantes en Perú, figuran las ampliaciones en Mallplaza Angamos (17,900 m2), Mallplaza Trujillo (7,500 m2) y Mallplaza Piura (7,200 m2) , con la incorporación de nuevas marcas y mejoras en la experiencia de visita.

La empresa también incursionará en un nuevo formato de negocios con la reconversión de Open Plaza Atocongo en un outlet, orientado a potenciar marcas como Adidas, Reebok, Skechers y Tommy Hilfiger, complementando su modelo de centros urbanos con operaciones más eficientes y flexibles. Se tiene prevista su apertura para cuarto trimestre de este año, con una inversión de US$ 7.1 millones .

La ampliación de Mallplaza Angamos se ejecutará por etapas hasta el segundo trimestre de 2028 y demandará una inversión de US$ 65.5 millones. Foto: GEC

En el caso de Mallplaza Angamos, el plan de expansión contempla la incorporación de cerca de 17,900 m2 adicionales, lo que llevará al complejo a superar los 73,000 m2 de superficie arrendable (GLA). Según explicó la compañía, la remodelación incluirá un nuevo diseño arquitectónico y una renovación integral de la propuesta de valor, con el objetivo de posicionar al centro como un “Tier A” en Lima y convertirlo en el flagship de la marca en el país.

Entre los ejes estratégicos del proyecto figuran una experiencia gastronómica de alto nivel, pensada para convertirse en un nuevo polo de encuentro social y cultural; una oferta comercial de estándar internacional impulsada por marcas globales de prestigio; y la incorporación de servicios y soluciones tecnológicas que permitan atender las necesidades diarias de los visitantes con mayor eficiencia.

Actualmente, Mallplaza Angamos opera con una ocupación cercana al 98% en una zona con fuerte demanda insatisfecha de operadores nacionales e internacionales. La ampliación se ejecutará por etapas hasta el segundo trimestre de 2028 y demandará una inversión de US$ 65.5 millones .

La expansión de Mallplaza Trujillo se ejecutará por etapas hasta el segundo trimestre de 2027 y requerirá una inversión de US$ 40 millones. Foto: Andina

En el caso de Mallplaza Trujillo, el plan de expansión contempla la incorporación de 7,500 m2 adicionales, lo que llevará al centro comercial a alcanzar los 91,141 m2 de superficie arrendable (GLA). Según explicó la compañía, el proyecto busca convertirlo en el primer lifestyle center del norte peruano: un espacio urbano integrado donde confluyen comercio, gastronomía, servicios, cultura y áreas abiertas, diseñado para ofrecer experiencias memorables y fomentar la permanencia de los visitantes.

La transformación incluirá una Sweetzone orientada a la familia, la ampliación de los cines y el rediseño del customer journey para activar nuevas áreas y optimizar el rendimiento del activo. La expansión se ejecutará por etapas hasta el segundo trimestre de 2027 y requerirá una inversión de US$ 40 millones .

La inversión para la ampliación de Mallplaza Piura, estimada en US$ 25.4 millones, se ejecutará por etapas entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2027. Foto: Andina

En el caso de Mallplaza Piura, se proyecta contempla la ampliación de 7,200 m2, alcanzando así un total de 49,158 m2 de GLA. La inversión, estimada en US$ 25.4 millones, se ejecutará por etapas entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2027.

El objetivo de esta renovación, explicó los estados financieros, es posicionarla como un centro urbano Tier A, con una experiencia superior y una oferta más amplia.

Entre los focos estratégicos del proyecto destacan el reforzamiento del mix comercial, incorporando marcas internacionales moda, tecnología, deporte y hogar, muchas de ellas nuevas en el mercado piurano; además del desarrollo de una nueva zona gastronómica; una mejora de la experiencia del visitante, mediante la optimización de la circulación, renovación de espacios comunes y un recorrido más fluido y atractivo.

Por último, la actualización del diseño arquitectónico, tanto interior como exterior, con nuevos espacios de encuentro y zonas de esparcimiento familiar que refuerzan el rol urbano del centro. A la fecha, Mallplaza Piura opera con una tasa de ocupación cercana al 96% y enfrenta una alta demanda insatisfecha de operadores interesados en ingresar.