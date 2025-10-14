Dollarcity, la cadena de tiendas multicategoría, continúa su estrategia de expansión en el mercado peruano y apunta a consolidar su presencia en el segmento económico del retail. La marca ha aperturado nuevos locales en el interior del país, poniendo su foco en regiones y descentralizar su oferta.

En setiembre, la firma abrió dos sucursales en Huaraz y Trujillo, mientras que en octubre inauguró tres más en ciudades del interior: Pucallpa, Cajamarca y Huánuco.

¿Dónde se inauguraron las nuevas tiendas de Dollarcity?

Los nuevos locales de Dollarcity se han inaugurado en el interior del país. Uno en Pucallpa, ubicada en la Lotización Yuriguamas, la cual representa un reto logístico debido a la distancia y las condiciones de abastecimiento en la Amazonía.

Otra local se aperturó en Cajamarca, en el centro comercial Megaplaza, ubicado en la Av. Rafael Hoyos Rubio con Jr. Sor Manuel Gul. La decisión de elegir esta ciudad se debe a que se vive una etapa de expansión comercial y de consumo, reflejada en el creciente flujo de visitantes, informó el portal Perú Retail.

En Huánuco se abrió una nueva sede en la Vía Colectora del distrito de Amarilis, se trata del segundo local en esta ciudad. De esta manera se consolida la cobertura de la cadena en la sierra central. A la fecha, la cadena tiene 86 tiendas operativas en el Perú.

Dollarcity apuesta por abrir nuevos locales en provincias estrátegicas que muestran crecimiento y dinamismo en el comercio. (Foto: Dollarcity Perú)

Plan de expansión de Dollarcity en Perú y en la región

Dollarcity mantiene un crecimiento sostenido en Perú y continúa con su meta de alcanzar los 100 locales en el país. El enfoque está puesto tanto en Lima, como en regiones estratégicas del territorio nacional.

La marca opera en cinco países de América Latina y busca posicionarse como líder en el sector retail, ofreciendo un portafolio diversificado para el público. En sus planes a futuro, Dollarcity proyecta superar las 1,050 tiendas en Latinoamérica para 2031, principalmente en Colombia y México.

La marca plantea fortalecer la logística, diversificar su oferta de productos y mantener precios competitivos, adaptándose a las necesidades y tendencias de cada mercado.