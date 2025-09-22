Trujillo estrenó oficialmente el centro comercial Portal F Pizarro en pleno centro histórico de la ciudad. Con una inversión de US$ 8.5 millones, la propuesta busca revitalizar la zona urbana. Si bien el proyecto iba a ser inaugurado en abril de este año, dilató algunos meses.

Portal F Pizarro abarca una superficie total de 12,500 m2, de los cuales 5,300 m2 están destinados a locales comerciales distribuidos en tres niveles. El primer piso se orienta a moda, calzado y tecnología; el segundo, a productos de conveniencia; y el tercero incluirá próximamente un rooftop gastronómico con vistas panorámicas del centro histórico.

El complejo cuenta además con un estacionamiento subterráneo para 100 vehículos, una solución clave en un área de alta densidad peatonal y escasa oferta de parqueo.

El enfoque arquitectónico se presenta como un modelo replicable para otras ciudades con cascos históricos consolidados.

¿Qué marcas ya operan en el centro comercial Portal F Pizarro?

Entre las marcas que ya operan se encuentran Dollarcity (950 m2) y Topitop (330 m2), así como locales de Adidas, Miniso, Coolbox, TodoModa, Isadora, Azaleia y Sifrah. También está confirmada la llegada de Starbucks y SmartFit, cuya apertura en el tercer piso se prevé en los próximos meses.

Asimismo, se alista la habilitación de nuevos locales como Calimod, Sun Time Store y Meylin, además del rooftop culinario que apunta a posicionarse como un nuevo punto de encuentro urbano.

La inauguración de Portal F Pizarro no solo representa una apuesta por el comercio formal y la inversión privada en regiones, sino también un posible punto de inflexión en la estrategia de desarrollo urbano de Trujillo. El proyecto introduce un modelo de integración patrimonial-comercial que podría marcar tendencia en otras ciudades intermedias del país.

Link Retail Real Estate, empresa encargada del proyecto, dijo en su momento que la gran ventaja de Portal F Pizarro es que, en el centro histórico, no existe un mall de esta naturaleza, y que lo hace muy interesante por el proceso de reconversión de una casona de estilo republicano en un espacio comercial.