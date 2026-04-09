Almacenes y locales comerciales. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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La demanda inmobiliaria en Piura sigue recuperándose. Luego de tres años consecutivos de caída en la venta de viviendas hasta el 2024, el mercado empezó a estabilizarse impulsado por una mejora gradual de la economía regional y el interés de nuevos compradores, especialmente jóvenes que buscan adquirir su primera vivienda.

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