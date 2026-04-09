El año pasado esta recuperación se reflejó en un incremento sostenido del valor del metro cuadrado, con alzas en la mayoría de zonas urbanas y en sectores residenciales. Para este 2026, se espera que ese dinamismo se mantenga, aunque un poco menguado por la incertidumbre electoral.

Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, comentó que desde el año pasado la región viene con números positivos, sostenido por una recuperación el sector construcción y la actividad agroexportadora.

“El sector construcción registró un avance de casi 10% en diciembre del 2025, lo cual sumado al aumento de las exportaciones, se traduce en un incremento de la demanda inmobiliaria”, manifestó.

Adicional a ello, el líder gremial subrayó que Piura tiene un déficit habitacional, el cual asciende a casi 150,000 viviendas, pero a pese a ellos los precios no han variado.

“Hay mucha brecha de infraestructura en la región, porque también tenemos mucha brecha de servicios públicos, como agua y saneamiento”, añadió.

Demanda creciente por locales comerciales

Mateo Gómez Matos refirió que la demanda inmobiliaria en Piura se conforma principalmente por proyectos de primera vivienda, específicamente de vivienda social.

Asimismo, mencionó que ve mucho potencial en el segmento logístico, principalmente por la creciente demanda de locales comerciales y almacenes.

“El buen dinamismo de la agroexportación y pesca han impulsado la demanda de locales comerciales dedicados a almacén principalmente. Esto demuestra que hay necesidades logísticas y bastante mercado por cubrir en la región”, apuntó.

Zonas y precios

Gómez Matos indicó que la oferta inmobiliaria en Piura, referida a vivienda social, se encuentra entre Piura y Paita, en las inmediaciones de la carretera que las une.

Ahora, por el lado de almacenes y locales comerciales, dijo que también se pueden observar este tipo de proyectos en la zona mencionada, pero también en la vía Piura - Sullana.

“Entre Piura y Sullana ahí hay una fuerte demanda de locales comerciales, ello con finalidad logística”, agregó.

Los lotes para vivienda representan aproximadamente el 70% de la oferta inmobiliaria en la región.

Los tamaños de estos terrenos varían. En zonas residenciales de Piura , puedes encontrar lotes de entre 160 m2 y 200 m2, pero hacia el este u el oeste, los lotes son más chicos, de 80 m2 a 60 m2.

Respecto a los precios, Gómez Matos manifestó que estos se han mantenido frente al año pasado. “No han variado”, anotó.

Proyecciones

El líder gremial comentó que si se mantiene el ritmo de agroexportaciones que se obtuvo el año pasado, la demanda inmobiliaria se impulsaría este año también, aunque no sería un crecimiento importante (de un dígito).

“Si es este año crecieran a ese ritmo, la oferta y la demanda inmobiliaria se mantendría. La pesca y agro hacen el 60% de la economía de Piura, son los dos ejes de la región”, explicó.

En cuánto al fenómeno climático, Gómez Matos señaló que este no tendría mayor impacto en la actividad económica de la región, ya que era un componente ya asimilado por el mercado.

“Pese a la amenaza climática y que es un año electoral, seguimos siendo optimistas de que esa demanda urbanística va a seguir creciendo sostenidamente, poco, pero va a seguir creciendo”, concluyó.