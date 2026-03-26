Antes de iniciar una acción legal, lo aconsejable es tratar de llegar a un entendimiento con el proveedor. Si ello no es posible, no queda otra opción que acudir a las autoridades. (Foto: Shutterstock)
Antes de iniciar una acción legal, lo aconsejable es tratar de llegar a un entendimiento con el proveedor. Si ello no es posible, no queda otra opción que acudir a las autoridades. (Foto: Shutterstock)
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Paolo Rojas
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La compra de una vivienda representa para muchas familias una de las decisiones financieras más importantes de sus vidas. No obstante, si la entrega no se realiza en el plazo acordado, la ilusión de tener un nuevo hogar puede transformarse en incertidumbre, gastos adicionales y conflictos con la empresa inmobiliaria.

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