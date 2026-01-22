Melissa Herrera, CEO de la eMMe Inmobiliaria, comentó que anteriormente ya habían incursionado en el sector inmobiliario con proyectos como Parque Dasso (2012) y Parque Acosta (2014), lo cual les da una comprensión directa del negocio más allá del diseño.

“Sentimos que es un proceso natural de evolución de Costa + Herrera, sobre todo porque ya es un negocio que conocemos y en el cual ya habíamos incursionado antes”, destacó.

El proyecto inaugural de la marca será Morales 144, situado en una calle transversal próxima al Bosque El Olivar en San Isidro. “La experiencia que hemos venido ganando, aunque haya sido en el sector “hospitality”, nos dio la confianza para lanzar esta marca", añadió.

Proyecto Morales 144

Herrera comentó que el proyecto “Morales 144″ está en plena fase de demolición y en un mes aproximadamente se iniciarían las obras, cuyo plazo estimado es de 12 meses.

El costo total del proyecto es de aproximadamente US$ 7.5 millones. Este monto incluye el valor del terreno, el costo de construcción y otros gastos. La arquitecta señaló que se trata de un lote de 1,000 m2 en San Isidro, que permite una construcción de hasta cinco pisos.

“El hecho de que sea un un proyecto con más profundidad que altura lo hace a la vez interesante arquitectónicamente porque nos permite crear bastantes tipologías que se adapten a la ubicación. Asimismo, será de cinco pisos, dos sótanos y contempla 24 departamentos de entre 80 m2 y 240 m2. No obstante, la mayoría de estos serán de 130m2 y tres dormitorios”, detalló Herrera.

Adicional a ello, mencionó que se trata de un proyecto residencial y familiar, debido a la cercanía al parque y el tipo de unidades en venta. Otro punto importante es su ubicación estratégica, cercana a centros financieros, lo cual ha sido un gancho importante para los compradores.

¿Qué sigue después?

Melissa Herrera contó que, más allá de Morales 144, están mirando otras posibilidades y no descartan desarrollar más proyectos inmobiliarios en el corto plazo.

“No tenemos nada certero, pero sí hemos tenido reuniones con socios que se dedican justamente a vender terrenos para inmobiliarias y hay uno bastante interesante en Miraflores, que nos ha llamado la atención y estamos analizando la propuesta”, indicó.

La ejecutiva dijo que a la par vienen trabajando unos proyectos en el ámbito gastronómico con Doomo Saltado y esperan trabajar nuevos con Pan de la Chola y Pan Atelier. Asimismo, manifestó que buscan crecer en el rubro hotelero y entrar con más fuerza en esta categoría.

Poe otra parte, Herrera señaló que, dentro de los diferentes mercados en la región en dónde la empresa viene desarrollando proyectos de diseño, Perú sigue siendo el mercado más importante.

“El año pasado, el mercado peruano contempló cerca del 80% de la inversión total de la firma. Los proyectos en el exterior fueron menores a los locales. El mercado peruano representa al menos el 85% de los ingresos totales de la firma. Esto se debe a que en el exterior solo realizamos trabajos de diseño, no de desarrollo de proyectos”, aclaró.

Estrategia y proyección de crecimiento

La arquitecta mencionó que Costa + Herrera apunta a un crecimiento progresivo, más no explosivo, ya que tienen la visión de mantenerse como una firma boutique, tanto en el diseño como en la construcción de proyectos.

“Apostamos por mantener la calidad del diseño que que ofrecemos. Eh, en ese sentido, no tenemos una visión de crecer enormemente. Somos un estudio boutique y lo queremos mantener así. Hemos tenido ingresos y obras importantes con un equipo de 12 personas y queremos mantenernos en ese nicho”, sostuvo Melissa Herrera.

“En relación al rubro inmobiliario, apuntamos a lograr desarrollar dos proyectos por año”, refirió.

La estrategia de la marca es apostar por el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ya que estos tienen mayores réditos que los de diseño arquitectónico.

Finalmente, la ejecutiva comentó que durante el año pasado la firma facturó, entre diseño y obras, S/9.5 millones. Para este 2026, la proyección es alcanzar un crecimiento de entre 5% y 7%.