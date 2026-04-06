Carlos Arriola, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara de Comercio de Ica, refirió que este 2026 será bastante prometedor, ya que se superaría el ritmo de crecimiento anual que ha tenido la región.

“Pese a la afectación que hubo con este fenómeno del Niño y las inundaciones que han habido, varias zonas de Ica han sabido preponerse y sobre todo seguir el movimiento del crecimiento inmobiliario. Muestra de ello es el incremento de ferias en la región, cada dos meses o tres meses”, señaló.

El líder gremial contó que el dinamismo se ha descentralizado y la oferta ya no se concentra solo en la ciudad de Ica y alrededores cercanos, sino que se ha visto un incremento en otros sectores más alejados.

Chincha en la mira

Arriola mencionó que Chincha está en estos momentos en un apogeo, ya que no solo se están desarrollando proyectos de primera vivienda, sino también de casas de playa y campo.

“Ha entrado bastante el producto de Techo Propio, de viviendas sociales. Entonces, esta diversidad de proyectos inmobiliarios que se están haciendo en esta zona, la hacen muy interesante. Adicional a ello, Chincha ha demostrado que tiene el espacio y terreno necesario para seguir creciendo. Esto ha hecho que se diversifique la oferta y surjan proyectos de playa con salida directa al mar”, mencionó.

El ejecutivo contó que si bien en Chincha se ha desarrollado proyectos, la variedad con la que se cerró el año pasado y con la que se ha empezado este 2026 promete un crecimiento bastante considerable, lo cual contribuye directamente a la región Ica.

“La primera vivienda sigue teniendo la mayor proporción de la oferta inmobiliaria en Chincha con un 60%, mientras que el 40% restante se reparte en segunda vivienda, en lotes de campo y playa”, subrayó.

Precios del m2 en Chincha

Carlos Arriola indicó que sí ha habido un incremento en los precios de los lotes y viviendas, aunque este no ha sido tan significativo.

“Si hablamos de lotes más económicos, hay terrenos desde S/ 25,000 o S/ 30,000, esto supone un aumento de entre el 10% y 15% del valor. Se trata de lotes en zonas alejadas y áreas rurales”, dijo.

Ahora, también hay proyectos en zonas de mayor nivel económico, en donde los precios claramente son más altos. “Por ejemplo, hay lotes para casas de campo de 500 m2 en donde los precios pueden oscilar entre los US$ 40,000 y US$ 50,000″, manifestó.

En el caso de Chincha, hay proyectos de casas de playa en donde los lotes de entre 150 m2 a 170 m2, con salida directa al mar, pueden costar entre US$ 35,000 y US$ 40,000, añadió Arriola.

“Los terrenos tienen una salida directa a la playa, en un condominio cerrado, con puerta de ingreso y con malecón, o sea, tiene todas las comodidades que cualquier condominio de playa ofrece y sobre todo los servicios básicos”, detalló.

Proyecciones del desarrollo inmobiliario

Carlos Arriola comentó que si bien la región ha experimentado un ritmo de crecimiento de 30% anual en el mercado inmobiliario, se espera que este año crezca un poco más, impulsado en gran parte por el atractivo por Chincha en el desarrollo de proyectos.

Por otro lado, refirió que el fenómeno de El Niño no ha tenido un impacto mayor, como sí se ha visto en otras regiones a raíz de las fuertes lluvias.

“Hasta ahora las consecuencias que hemos tenido con el Fenómeno de El Niño no han alterado directamente la compra de vivienda. Los números siguen incrementándose día a día, los inversionistas siguen viniendo bastante de Lima como de otras provincias a seguir invirtiendo en Ica”, conluyó.