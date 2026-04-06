Lotes de casas de playa con vista al mar. (Foto: Urbania)
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Paolo Rojas
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Ica ha venido experimentando un desarrollo inmobiliario interesante en los últimos años. El año pasado cerró con un incremento del 30% y todo apunta a que este año se mantenga esta tendencia, ello pese a los fenómenos climatológicos que han azotado varias regiones del país.

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