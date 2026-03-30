Para el trimestre abril–mayo–junio 2026 se esperan lluvias entre normales y superiores en la costa norte; mientras en la costa centro y sur predominarían condiciones normales, según el pronóstico estacional probabilístico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En la sierra sur occidental se estiman condiciones entre normales e inferiores, en concordancia con la transición hacia la temporada seca.

En el resto de la región andina y amazónica, particularmente en la sierra norte occidental, sierra centro oriental y selva norte baja, predominarían condiciones entre normales y superiores, destacando esta última con mayor probabilidad de condiciones superiores.

Temperatura máxima y mínima

En cuanto a la temperatura del aire, tanto las máximas como las mínimas en la franja costera se presentarían entre normales y superiores a lo normal, con una señal más cálida en la costa norte.

En la región andina, las condiciones serían mayormente normales, particularmente en la sierra centro occidental y sierra centro oriental, con algunos sectores entre normales y superiores en la sierra norte oriental y sierra sur. En la región amazónica, se proyectan valores mayormente normales.

En cuanto a las temperaturas mínimas, en la costa se prevén condiciones entre normales y superiores, especialmente en la costa norte. En la región andina, las condiciones serían mayormente normales; sin embargo, en la sierra sur occidental se estiman valores entre normales e inferiores, en concordancia con condiciones más secas y mayor enfriamiento radiativo nocturno.

En la región amazónica, se esperan condiciones entre normales y superiores, principalmente en la selva norte alta, selva norte baja y selva central.

Cultivos

En la costa norte, se mantendrían las elevadas necesidades hídricas de los cultivos, debido a las temperaturas cálidas previstas. Asimismo, estas condiciones térmicas, aunadas a un posible incremento de lluvias podrían dificultar la realización oportuna de labores agronómicas y controles fitosanitarios.

En la costa central y sur, se espera el desarrollo de la campaña de diversos cultivos conforme a su temporada, propia de cada zona, ya que se pronostican temperaturas del aire de normales a ligeramente cálidas.

En la región andina, para lo que resta de la campaña agrícola 2025-2026, en general, se esperarían que las plantaciones en curso desarrollen sus últimas etapas, favorecidos por las lluvias previstas de normales a ligeramente superiores a su promedio.

Sin embargo, no se descartaría que en algunos sectores de la sierra norte y central se presenten incidencias fitosanitarias asociadas a la alta humedad, así como posibles afectaciones por escasez de lluvias en determinadas localidades de la sierra sur.

El Senamhi recomienda a los tomadores de decisiones de sectores sensibles al clima -como agricultura, salud, recursos hídricos y gestión del riesgo de desastres, entre otros- considerar el pronóstico probabilístico estacional y subestacional actualizado por el Senamhi para adoptar acciones oportunas.