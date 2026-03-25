El organismo también alertó sobre la probabilidad de granizo en sectores situados sobre los 2,800 metros. Foto: Captura.
El organismo también alertó sobre la probabilidad de granizo en sectores situados sobre los 2,800 metros. Foto: Captura.
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Redacción Gestión
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La región afrontará un nuevo episodio de lluvias, granizo y nieve de moderada a fuerte intensidad entre este miércoles 25 y jueves 26 de marzo, según advirtió el .

De acuerdo con el aviso meteorológico, se prevén precipitaciones -que incluyen lluvia, granizo y aguanieve- en diversas zonas de la sierra huanuqueña. Los acumulados alcanzarían entre 18 y 22 milímetros por día en áreas ubicadas alrededor de los 1,900 metros sobre el nivel del mar, y entre 20 y 25 milímetros diarios en localidades por encima de los 3,300 metros de altitud.

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El organismo también alertó sobre la probabilidad de granizo en sectores situados sobre los 2,800 metros y la ocurrencia de nieve en zonas que superan los 3,800 metros de altura. Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

La advertencia se produce luego de los recientes impactos registrados en la región. El martes 24, tras más de ocho horas continuas de lluvia, el río Huallaga incrementó peligrosamente su caudal, generando inundaciones en calles de Ambo y otras localidades.

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Asimismo, se reportó la , crecida de ríos y riachuelos, así como deslizamientos que restringieron el tránsito en varias carreteras de la región.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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