Con el objetivo de reforzar la vigilancia, detección y respuesta sanitaria, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, emitió la Alerta Epidemiológica AE–CDC N.° 004-2026 ante el incremento del riesgo de leptospirosis asociado a las lluvias intensas en diversas regiones del país.

La disposición se aplica en distritos de regiones declaradas en emergencia, entre ellas Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Entre las principales acciones, se contempla el fortalecimiento de la vigilancia e investigación epidemiológica, la notificación inmediata de casos sospechosos y confirmados, así como el procesamiento de muestras en un plazo que, de ser posible, no supere las 24 horas desde su recepción. Asimismo, se prioriza el diagnóstico molecular mediante PCR a través del laboratorio de referencia nacional.

El sector también brindará asistencia técnica para la organización de los servicios de salud, reforzará las capacidades del personal sanitario y garantizará la atención oportuna de los pacientes. A ello se suma la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, con énfasis en su adecuada desinfección, y la implementación de campañas informativas y acciones de prevención.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Leptospira, que se transmite por contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados. El contagio puede producirse a través de heridas o por contacto con mucosas.

Entre los síntomas más frecuentes figuran : fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares —principalmente en la espalda baja y piernas—, dolor abdominal, enrojecimiento ocular, náuseas, vómitos y diarrea.

Leptospirosis. Foto: EsSalud.

Recomendaciones

No bañarse, ni jugar en charcos, acequias o pozos. En caso de exposición accidental, lavarse inmediatamente con abundante agua y jabón.

Usar botas de jebe al transitar por zonas inundadas y evitar caminar descalzo o en sandalias.

Tapar los recipientes de almacenamiento de agua como tachos, baldes o cilindros; y eliminar la basura en bolsas cerradas para evitar la presencia de roedores.

Lavarse las manos con abundante agua y jabón antes de preparar y consumir los alimentos.

Coordinar con los gobiernos locales y líderes comunales la organización de campañas de limpieza para eliminar basura acumulada y aguas estancadas.

De acuerdo con el Minsa, hasta la semana epidemiológica 10 se han reportado 1,045 casos y cinco fallecidos —tres confirmados y dos en investigación— en regiones como Piura, San Martín, Tumbes y Junín.