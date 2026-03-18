Una menor de 11 años se convirtió en la primera víctima mortal por leptospirosis en lo que va del 2026 en Tumbes, en un contexto donde se registran más de 82 casos en dicha región afectada por las lluvias intensas.

Roxana Chacaltana, directora regional de salud en Tumbes, dijo a Canal N que la niña perdió la vida pese a que se realizó un cerco epidemiológico cerca de su vivienda.

De los 82 contagiados por leptospirosis, 48 fueron confirmados por pruebas de laboratorio y 34 esperan resultados, según autoridades sanitarias.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una zoonosis (infección) provocada por una bacteria que está en las ratas, y ante el incremento de lluvias e inundaciones en varias regiones, estos roedores salieron de sus nidos y recorren la ciudad, esparciendo la bacteria en sus heces y orina.

La enfermedad de leptospirosis amenaza a regiones golpeadas por las lluvias e inundaciones. Foto: referencial / Pexels

Se transmite a los seres humanos a través del contacto con agua, barro o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, en especial cuando hay heridas abiertas o contacto con mucosas en los ojos, nariz y boca. La presencia de aguas servidas y acumulación de residuos propicia casos de contagio.

La empresa sanitaria Agua Tumbes desplegó unidades hidrojet en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar para realizar labores de limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado. Vale acotar que en 2025, Tumbes tuvo 322 casos de leptospirosis.

Entre los principales síntomas están: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor muscular en espalda baja y piernas, principalmente, enrojecimiento ocular, náuseas, vómitos y diarrea.

Medidas para protegernos de la leptospirosis

El Ministerio de Salud detalló que el contacto con aguas estancadas, particularmente en las regiones afectadas por las precipitaciones, genera alto riesgo de contraer leptospirosis, la cual es mortal si no se trata a tiempo.

De esa manera, recomiendan a los ciudadanos: