El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó tres fallecimientos por leptospirosis en el Perú, en medio de un repunte de casos vinculado a las condiciones de humedad y las recientes inundaciones en distintas regiones del país.

Según el reporte oficial, los decesos se registraron en Piura, San Martín y Tumbes . En paralelo, hasta la semana epidemiológica 9 del 2026, se han notificado 841 casos a nivel nacional, de los cuales 505 son probables y 336 han sido confirmados.

Las mayores incidencias de esta enfermedad se concentran en Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco , donde el sector Salud ha intensificado las acciones de respuesta.

En coordinación con las direcciones regionales, el Minsa viene ejecutando capacitaciones, fortaleciendo el diagnóstico, analizando casos y reforzando la promoción de la salud y la comunicación de riesgos.

Como parte de estas acciones, más de 300 profesionales han participado en jornadas sobre vigilancia epidemiológica, diagnóstico y manejo clínico. Asimismo, se realiza el seguimiento técnico de los casos mortales.

En el ámbito diagnóstico, el Instituto Nacional de Salud realiza controles de calidad, prevé la distribución de 500 kits ELISA IgM y promueve la implementación de pruebas moleculares en diversas regiones.

De forma complementaria, se vienen desarrollando intervenciones en zonas priorizadas y se impulsa la conformación de comités de vigilancia comunitaria.

Medidas de prevención

El Minsa exhortó a la población, especialmente en zonas afectadas por lluvias intensas, a adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa transmitida por bacterias presentes en la orina de animales infectados, principalmente roedores. El contagio ocurre al tener contacto con agua o suelos contaminados.

Casos de leptospirosis superan los 800 a nivel nacional mientras autoridades refuerzan medidas de prevención. Foto: Minsa.

Entre los principales síntomas figuran:

Fiebre

Dolor muscular intenso principalmente en la espalda baja y piernas

Dolor de cabeza

Náuseas, vómitos y diarrea

Ojos rojos

La enfermedad puede agravarse si no recibe tratamiento oportuno.

Para prevenirla, se recomienda evitar el contacto con agua estancada, usar botas de protección en zonas inundadas, mantener una adecuada higiene de manos, lavar correctamente los alimentos y consumir agua hervida.

Finalmente, el sector Salud instó a la población a no automedicarse y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la aparición de síntomas.