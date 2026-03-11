El ministro Luis Quiroz alega "temas personales" para dejar el cargo, indicó la premier Miralles. Foto: difusión
El ministro Luis Quiroz alega "temas personales" para dejar el cargo, indicó la premier Miralles. Foto: difusión
, pero desde la Presidencia del Consejo de Ministros señalan que, mientras no sea aceptada o se designe su reemplazo, continuará en funciones.

“No tenemos pensado hacer ese cambio inmediatamente”, refirió la titular de la PCM, Denisse Miralles.

Miralles enfatizó que el Poder Ejecutivo “está concentrado en atender la emergencia” propiciada por los fenómenos climatológicos en regiones, y la amenaza del dengue ante las inundaciones.

Gremios denunciaron hace poco el desabastecimiento de insulina en el país. (Foto referencial: jcomp / Freepik)

La funcionaria adelantó que el ministro Quiroz busca dar un paso al costado “por temas personales”, mas insistió en que, al no haber una respuesta del presidente Balcázar, seguirá en el cargo.

Y, respecto al desabastecimiento de insulina, anunció Miralles que el ministro Luis Quiroz articula “una solución conjunta con EsSalud” para restablecer la provisión de insulina “hacia las siguientes semanas”.

