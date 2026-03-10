Miralles confirma que ministro de Salud tiene la intención de renunciar al cargo. Foto: Gob.pe
Miralles confirma que ministro de Salud tiene la intención de renunciar al cargo. Foto: Gob.pe
, pero aclaró que aún no ha sido notificada oficialmente de la renuncia.

Durante una conferencia de prensa sobre la situación de lluvias y emergencias en el país, la jefa del gabinete fue consultada por la posible renuncia del ministro.

“Yo no he recibido una notificación, todavía, formal del tema. Si conversé temprano con el ministro y entiendo que esa es su intención, pero bueno, esperemos la carta por eso no podría dar algo más determinante al respecto”, precisó Miralles.

Estas declaraciones se dieron luego de que, en horas de la mañana trascendiera que

Recordemos que Quiroz ocupa el puesto desde octubre de 2025 y fue ratificado durante el gobierno del presidente José Balcázar.

Según la carta que habría alistado el ministro la renuncia sería irrevocable.

“Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, mediante la presente, presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Ministerio de Salud, para el cual fui designado mediante Resolución Suprema 053- 2026-PCM, de fecha 24 de febrero del presente año”, se lee en el documento, dado a conocer por Perú 21.

Denisse Miralles, primera ministra. Foto: PCM

