El ministro de Salud, Luis Quiroz, se pronunció sobre las diferencias entre las cifras de muertes por homicidios registradas por la Policía Nacional y las que reporta el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

El titular del sector negó que exista un intento de ocultar información y aseguró que se trata de registros correspondientes a distintos momentos del proceso de verificación.

En diálogo con canal N, Quiroz explicó que la Policía Nacional registra de manera inmediata todos los fallecimientos por homicidio, mientras que el Sinadef consolida información a partir de los certificados de necropsia.

Señaló que estos documentos suelen llegar con retraso desde diversas regiones del país, lo que genera una diferencia temporal en las cifras.

El ministro indicó que, por esta razón, los datos de la Policía Nacional suelen ser mayores en comparación con los reportes del Sinadef. Añadió que ambas cifras son válidas, pero corresponden a distintos momentos del registro de la información.

Reactivación del Comité de Información de Estadística Criminal

Quiroz informó que el Ejecutivo ha reactivado el Comité de Información de Estadística Criminal, integrado por el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Según señaló, este comité estuvo inactivo durante años y ha sido puesto nuevamente en funcionamiento con el objetivo de uniformizar y estandarizar las cifras oficiales.

El titular del Minsa sostuvo que el propósito de este trabajo conjunto es contar con información consolidada y transparente sobre la criminalidad en el país, descartando cualquier intención de manipular o maquillar los datos.

Apertura a aportes externos

El ministro de Salud también se refirió a las observaciones realizadas por analistas independientes sobre la actualización de las cifras de homicidios. En ese contexto, anunció su disposición a convocar al analista de datos Juan Carlos Carvajal para que participe en el comité y aporte a la mejora del sistema de información.

Quiroz afirmó que el objetivo del sector Salud y del Ejecutivo es que la ciudadanía acceda a cifras veraces y actualizadas, y reiteró que el trabajo coordinado entre instituciones busca fortalecer la lucha contra la delincuencia y la violencia en el país.