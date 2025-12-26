El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que en los primeros días de febrero arribará al país un nuevo lote de vacunas contra la influenza A (H3N2) subclado K, con una formulación actualizada, destinada a proteger a la población vulnerable, como adultos mayores, niños y personas con comorbilidades.

“Una buena noticia que les estaba anunciando es que a partir de febrero vamos a tener el ingreso de las nuevas vacunas ya con la nueva formulación para vacunar a toda la población vulnerable”, señaló el titular del sector, precisando que estas dosis no deben confundirse con las vacunas contra la covid-19, que estuvieron dirigidas a toda la población en general debido a su alta letalidad.

Durante la presentación de los primeros recién nacidos de la Nochebuena en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), Quiroz destacó que, a diferencia de años anteriores —cuando las vacunas para el hemisferio sur llegaban entre marzo y abril—, en esta oportunidad el Perú contará con las dosis de manera anticipada, gracias a un contrato ya ejecutado. “No es una promesa ni una ilusión. Ya hemos realizado el pago completo de las dosis hace dos semanas, así que es una realidad”, enfatizó.

Tos ferina en Loreto

En relación con los fallecimientos registrados en Loreto, el ministro informó que 52 personas han muerto en todo el país en lo que va del 2025 a causa de la tos ferina. En la zona de Chambira, donde se evalúa una posible declaratoria de emergencia, se han confirmado dos fallecimientos y siete casos adicionales permanecen en estudio.

Indicó que el Ministerio de Salud trabaja de manera articulada con el Gobierno Regional de Loreto, las autoridades locales y los líderes de las comunidades para evaluar la situación sanitaria. “Estamos valorando la necesidad de una declaratoria de emergencia. No la descartamos, pero por el momento nos encontramos en proceso de evaluación”, afirmó.

Desde una perspectiva técnica, Quiroz señaló que una eventual emergencia debería abordarse de manera integral, considerando no solo la tos ferina, sino también otras infecciones respiratorias, además de enfermedades digestivas y parasitarias, que agravan problemas como la anemia en la población amazónica.

Asimismo, dijo que gracias al trabajo coordinado con los líderes comunitarios de Loreto, la cobertura de vacunación contra la tos ferina en niños menores de cinco años pasó de 30% a 80% en los últimos dos meses, un avance que el ministro atribuyó al compromiso de las comunidades y al enfoque intercultural de la estrategia sanitaria.

Finalmente, reiteró que la vacunación contra la influenza está dirigida a la población vulnerable, recordando que un resfrío común puede derivar en neumonía grave en adultos mayores y niños pequeños, por lo que instó a la población a acudir oportunamente a los establecimientos de salud.