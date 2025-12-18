A fin de facilitar la inmunización de quienes aún no ha recibido la vacuna contra la influenza, el Ministerio de Salud informó que se han establecido ocho centros de vacunación permanente contra esta infección en Lima Metropolitana. ¿Cuáles son?

A través de un comunicado, la institución detalló que, en este momento, la inmunización contra la influenza se encuentra priorizada en niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y gestantes.

Puntos de vacunación

Son ochos los centros que ofrecerán la vacuna contra la influenza de manera permanente. Estos se ubican en los distritos de Lince, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina, Rímac, Comas, Villa El Salvador y Chorrillos.

Aquí la lista completa:

1. Centro de Salud Lince

2. Centro de Salud Huáscar XV en San Juan de Lurigancho

3. Centro Materno Infantil Santa Anita

4. Centro de Salud La Molina

5. Centro Materno Infantil Rímac

6. Centro Materno Infantil Santa Luzmila II en Comas

7. Centro Materno Infantil Juan Pablo II en Villa El Salvador

8. Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa en Chorrillos

Horarios de atención

El Ministerio de Salud informó que en estos centros se priorizará la aplicación de vacunas contra la influenza para la población antes mencionada. Atenderán desde las 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Recordó a la ciudadanía que quienes ya recibieron la vacuna contra la influenza entre abril y noviembre no es necesario que se vuelva a vacunar.

Si se tiene duda sobre la última vacuna recibida, pueden verificar el estado de su inmunización en el carné de vacunación digital, disponible en este enlace.

El Ministerio de Salud exhortó a la población a practicar las diversas medidas de prevención que existen contra la influenza, como el lavado de manos, cubrirse al toser, evitar los lugares conglomerados y usar mascarilla cuando se tengan síntomas de alguna infección respiratoria.