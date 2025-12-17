“El riesgo que se presente una epidemia es muy bajo porque no nos encontramos en la estación de invierno”, indicó César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

El especialista remarcó que, como prevención, las personas deberán priorizar el lavado de manos, la ventilación en viviendas, usar mascarilla en caso de tener síntomas de gripe y reducir el contacto con personas vulnerables.

Situación actual

El decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Aníbal Díaz Robles, mencionó que, a diferencia del covid 19, esta influenza no se está mostrando como mortal, aunque sí puede producir complicaciones en ciertos pacientes.

Además, señaló que en el hemisferio norte se han retomado medidas de control como el uso de mascarillas y la ventilación de ambientes cerrados.

“En Inglaterra hay más de 2,000 casos diarios y ya se han suspendido las labores escolares porque es donde la gente se contagia, los niños especialmente. No es mortal en la medida que fue el covid, pero sí hay complicaciones”, acotó.

Respecto a la realidad peruana, el decano indicó que actualmente el país está en verano y que este contexto climático reduce el riesgo en espacios abiertos, especialmente en la playa.

No obstante, Díaz Robles estimó que sí habrá un incremento en la demanda de compra de mascarillas y que, en fiestas navideñas y de Año Nuevo se deben tomar precauciones porque son festividades en donde se realizan reuniones y aglomeraciones que favorecen el contagio.

“Puede llegar a incrementarse hasta un 30% (la venta de mascarillas). Con la experiencia pasada, si después de fiestas empieza a aumentar la cantidad de casos, todo el mundo va a buscar su mascarilla”, añadió.

El decano del Colegio Químico Farmacéutico estimó también que para el cierre del año las vacunas de influenza estarán agotadas, y que por tratarse de una evolución nueva del virus (H3N2 subclado K) la formulación específica recién aparecerá en la vacuna de la campaña 2026.

“En el mejor de los casos sale en marzo, la nueva vacuna. Si me pongo la “vacuna vieja”, que actualmente no hay, va a tener un relativamente un 70% de efectividad. La vacuna no evita que se contagie por si acaso, solo hace que los síntomas sean menos fuertes”, precisó.

Tampoco se espera una presión significativa en los hospitales tras la llegada de este nuevo subtipo del virus, debido a que no suele causar síntomas graves en la mayoría de los pacientes.

No obstante, el especialista subrayó que las complicaciones se concentran en personas de edad avanzada con enfermedades preexistentes como asma, diabetes o hipertensión, y en niños muy pequeños con problemas de salud asociados.

Influenza A H3N2 en Perú (Canal N)

¿Impactaría en los mercados y población?

El economista Fernando Cuadros explicó que, para saber cómo se moverían los mercados desde el ámbito macroeconómico, lo primero es determinar la trascendencia real del problema y que, según lo señalado por el Ministerio de Salud, el cuadro actual sería moderado y no equiparable al covid 19 en gravedad o alcance.

“Hay una alerta epidemiológica. El gobierno tiene que tomar las medidas del caso en coordinación con el sector privado para que no afecte masivamente a la población ni tampoco traiga consecuencias económicas al país”, añadió.

Al comparar con la pandemia del covid -19, Cuadros recordó que el proceso con dicho virus mucho más complejo, el cual se originó en China y se expandió gradualmente a varios países y generó efectos económicos profundos.

“Hubo efectos también en el tipo de cambio. El riesgo de paralización de actividades económicas en el país y efectivamente afectó el empleo y la generación de ingresos ahí no lo tendríamos. Es un contexto totalmente distinto, por lo que se ve hasta ahora, no parece que sea algo realmente complejo, pero sí podría atacar”, precisó.

Sobre el impacto en el ámbito laboral, Cuadros mencionó que de complicarse el escenario, las compañías tendrían que aplicar medidas para frenar la propagación interna, como cuarentenas o restricciones de aforo.

“Afectaría la afluencia de trabajadores, con los efectos consiguientes en la producción o los servicios brindados por las empresas y el empleo. Pero, no creo que sea el caso”, puntualizó.