Influenza AH3N2 llegó al Perú. (EFE/Sebastiao Moreira)
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El Ministerio de Salud lo confirmó. La influenza A H3N2 correspondientes al subclado K llegó al Perú, confirmándose hasta el momento dos casos pertenecientes a menores.

