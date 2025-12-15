Frontera. (Foto: AFP)
El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, trabaja para prevenir el ingreso de portadores de la influenza A (H3N2) al país, dijo el director de esa dependencia, César Munayco, quien

“Ya se han emitido directivas para poder fortalecer la vigilancia en todos los puntos de entrada al país”, manifestó el funcionario, en entrevista con Andina.

Refirió que, en los puntos de entrada al país, personal del Ministerio de Salud identificará a personas con cuadros respiratorios.”, expresó.

Detección de cuadros respiratorios

Munayco señaló que ello se hace en previsión de que, en una época en la que, por las fiestas de fin de año, se realizan más viajes, puedan llegar al país determinadas infecciones. Precisó que el CDC es la entidad encargada de esta labor.

Indicó que se evalúan los riesgos que conlleva el ingreso de personas procedentes de otros lugares que llegan vía terrestre o aérea. “En el caso de los cruceros también se hace un monitoreo”, señaló.

“Es importante que las personas que vienen de otros lugares y que tienen un cuadro respiratorio, acudan inmediatamente a los servicios de salud del país indicando que están viniendo de fuera para que puedan ser tamizados”, señaló Munayco.

Esta acción se encuentra comprendida en la alerta epidemiológica que en la víspera emitió el Ministerio de Salud, detalló el titular del CDC.

“Se emitió esta alerta epidemiológica para que los servicios de salud estén atentos y puedan responder de forma adecuada frente a cualquier brote que se pudiera presentar de cualquier tipo de enfermedad”, manifestó el especialista. “Pero es importante tener en cuenta, pues, que no se va a restringir el tránsito de pasajeros ni de carga porque eso no se recomienda”, refirió.

Con respecto a la variante de la influenza H3N2, Munayco dijo que está “totalmente descartado” que esto represente el punto de partida de una nueva pandemia. “Es el comportamiento estacional que se observa todos los años en todos los países, y en nuestro país generalmente a partir del invierno”, apuntó.

Refirió que, como cualquier otro tipo de gripe estacional, presenta un cuadro respiratorio, con síntomas de tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza y dolores musculares, cuya presencia se prolonga durante 5 o 6 días.

“El comportamiento clínico no es diferente al resto de gripes. Lo que sí es importante que la población tiene que entender es que cualquier cuadro respiratorio puede representar un riesgo, mayormente para la población adulta mayor y para los niños muy pequeñitos”, indicó.

