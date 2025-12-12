México confirmó, a través de la Secretaría de Salud (Ssa) el primer caso de la influenza A H3N2 subtipo K.

Según el Gobierno, el caso fue ratificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Advierten que este virus no representa motivo de alarma para la ciudadanía.

Además, aseguraron que el paciente “ya se encuentra recuperado” luego de responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral.

Esta nueva variante de la influenza posee “características similares a las de la influenza estacional que circula cada año”, acotaron.

Autoridades mexicanas resaltaron la importancia de la vacunación para mitigar las complicaciones de la denominada 'supegripe'. Foto: Minsa

En esa línea, sostienen que su manejo clínico es similar, siendo la vacunación la principal medida de prevención.

Según el Ssa de México es clave que la población se vacune para minimizar los riesgos y prevenir complicaciones e internamientos, particularmente en niños, adultos mayores, embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

¿Qué pasa si doy positivo a la influenza? Recomiendan atenderse de forma temprana y recibir un tratamiento antiviral estándar, sumado a usar mascarilla y optar por medidas de aislamiento.

Vale acotar que la denominada supegripe ha florecido en los últimos días en Europa y Estados Unidos.

Con información de EFE