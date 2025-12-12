En los útimos días Europa ha reportado el incremento de casos de la gripe de la variante H3N2 subclado K, lo que ha puesto. Ya son varios los gobiernos que aconsejan el uso de mascarillas. Ante la preocupación que ha generado la enfermedad, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado.

El Minsa nformó que el riesgo de brotes de influenza A H3N2 en el Perú se encuentra actualmente en un nivel de leve a moderado, por lo que se ha activado la vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados.

Sotuvo que el subclado K de este virus circula en el hemisferio norte, pero aún no ha sido identificado en Sudamérica.

Vigilancia por flujo de viajeros

El Minsa informó que, ante el aumento del flujo de personas por las festividades de fin de año, se han activado protocolos de vigilancia epidemiológica en los servicios de salud.

“El objetivo es identificar de manera oportuna eventuales casos importados de influenza A H3N2 y organizar la respuesta sanitaria necesaria para su atención”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Minsa prohíbe nuevos productos y servicios en farmacias y boticas tras actualizar normativa

La cartera de salud detalló que la vigilancia se realizará en coordinación con establecimientos de salud a nivel nacional, con especial atención a quienes hayan viajado recientemente a Europa o Estados Unidos, donde la circulación del virus ha sido reportada durante la temporada invernal.

El Minsa emitió una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad. | Foto: Andina

Recomendaciones para la población

El Minsa emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población en general y a sectores específicos:

Vacunación: Menores de cinco años, mayores de 60 años y personas con comorbilidades deben acudir a los establecimientos de salud más cercanos para vacunarse contra la influenza.

LEA TAMBIÉN: Minsa identifica 239 productos farmacéuticos que no aprobaron inspecciones de Digemid