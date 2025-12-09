El Ministerio de Salud (Minsa), respaldada técnicamente por la Central de Compras Públicas (Perú Compras), arrancó el proceso de modificación de la Ficha de Homologación para la compra de gluconato de clorhexidina al 2%, uno de los antisépticos más utilizados en hospitales para prevenir infecciones.

Dicha propuesta ya está publicada y será sometida a una consulta abierta en la que entidades estatales, proveedores y ciudadanos podrán comentar, dar sugerencias y observaciones.

Vale acotar que la solución de gluconato de clorhexidina al 2% se usa para el lavado de manos clínico, procedimiento obligatorio antes y después de la atención de cada paciente.

En esa línea, el martes 16 de diciembre se llevará a cabo una Mesa Técnica de Discusión Pública de manera virtual —9: 30 am para las entidades públicas y 2:30 para proveedores y ciudadanos—.

El martes 16 de diciembre de 2025 se realizará una Mesa Técnica de Discusión Pública para recoger opiniones de entidades estatales, proveedores y ciudadanía. Foto: difusión - Minsa

Los interesados pueden también remitir sus aportes vía correo electrónico indicados en la web de Perú Compras. La consulta termina el 19 de diciembre.

Según el Minsa, la actualización pretende mejorar y estandarizar las especificaciones técnicas para la adquisición de este antiséptico, lo que dará pie a un abastecimiento más oportuno de insumos esenciales para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS).